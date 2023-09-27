М'які та смачні пиріжки з квашеною капустою: покроковий рецепт

Такі пиріжки на столі довго не затримаються. Вони виходять м'якими та дуже апетитними.

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Пиріжки — найкращий перекус на всі випадки життя. Їх можна брати до школи, на роботу чи на прогулянку. Тож коли вони з'являються на столі, то найчастіше так само швидко зникають, оскільки смачних пиріжків багато не буває. Рекомендуємо вам приготувати неймовірні пиріжки з квашеною капустою за рецептом із блогу "Рецепти щодня", щоб потішити і себе, і близьких смачною випічкою.

Пиріжки з квашеною капустою

Інгредієнти:

молоко — 150 мл. + 2 ч. л;

цукор — 1 ст. л;

сухі дріжджі — 0,5 ч. л;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 2 шт;

сіль — 1/3 ч. л.

сметана — 100 г;

борошно — 500 г.

Для начинки:

капуста квашена — 700 г;

цибуля — 1 шт;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоко змішати з цукром і дріжджами. Вершкове масло збити разом із яйцем, сіллю та сметаною. Борошно просіяти, влити в нього рідкі інгредієнти та замісити тісто.

Миску змастити олією, викласти в неї тісто, його теж змастити олією. Залишити на годину.

Капусту подрібнити, цибулю почистити й дрібно нарізати, підрум'янити її на сковорідці. Додати туди ж капусту й обсмажувати її 10 хвилин.

Готове тісто розділити на частини, скачати в кульки, а потім розкачати в корж. У центр викласти начинку і заліпити краї.

Деко змастити олією, викласти на нього пиріжки швом донизу, прикрити серветкою і залишити на 10 хвилин. Потім пиріжки змастити яйцем із молоком і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для пиріжків.