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Їжа

Смачно і просто: чудове бездріжджове тісто з сиром для смажених пиріжків та випічки

пиріжки, смажені пиріжки, кулінарні рецепти
Фото: Svetlana Bauer/Instagram

Пиріжки з такого тіста виходять м'якими і просто тануть у роті.

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Рецептів хорошого тесту багато не буває, і якщо ви не любите поратися з дріжджами, пропонуємо приготувати вам ніжне тісто без дріжджів з сиру за рецептом кулінарного блогера Світлани Бауер.

Бездріжджове тісто для пиріжків

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 250 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 1 ст. л;
  • сіль — 1 ч. л;
  • сметана – 3 ст. л;
  • олія – 2 ст. л;
  • розпушувач – 1 ст. л;
  • борошно — 350-450 г (може піти менше, якщо сир сухий);
  • будь-яка начинка.

Спосіб приготування:

Змішати сир, сіль, цукор, олію, сметану, додати борошно та розпушувач, замішати тісто. Головне – не забити його. Тісту дати трохи відпочити, а потім розділити на 9-12 частин, розкачати кожну в млинець, на середину покласти начинку та защипнути краї.

Випікати пиріжки у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Якщо ви віддаєте перевагу смаженим пиріжкам, то тоді помістіть їх у сковорідку з розігрітою олією й обсмажуйте на повільному вогні 3-4 хвилини.

Раніше Фокус писав, що потрібно додати до дріжджового тіста, щоб воно швидше підходило і було пористим і ніжним.