Аджика из кабачков: необычный рецепт вкусной заготовки на зиму

Аджика из кабачков ничем не хуже той, которая приготовлена из привычного набора продуков.

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Среди множества рецептов заготовок на зиму из кабачков советуем не обойти вниманием аджику из этого овоща. Как и кабачковый кетчуп, она известна далеко не всем, а зря, поскольку обладает мягким вкусом, имеет нежную текстуру и известную долю остроты, поэтому отлично идет как с гарнирами, так и в качестве намазки на хлеб. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Домашние рецепты".

Аджика из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

морковь – 500 гр;

перец сладкий – 500 гр;

чеснок – 5 головок;

помидоры –1,5 кг;

красный перец молотый – 2,5 ст. л;

сахар – 100 гр;

соль – 2 ст. л;

масло растительное – 200 гр.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, порезать крупными кусками, измельчить в мясорубке. Кабачки очистить от кожицы и тоже пропустить через мясорубку. Сладкий перец очистить от семян и плодоножки, пропустить через мясорубку. Морковь также очистить и измельчить.

Чеснок пропустить через пресс или растолочь в ступке, добавить к остальным овощам, все перемешать, всыпать сахар и влить растительное масло.

Варить кабачковую аджику необходимо на среднем огне, периодически помешивая, 40 минут после закипания. Затем добавить красный перец и проварить аджику из кабачков еще 10 минут.

Переложить горячую аджику в теплые стерильные банки и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать одеялом на ночь.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырую аджику с хреном.