Аджика з кабачків: незвичайний рецепт смачної заготовки на зиму

Аджика з кабачків нічим не гірша від тієї, що приготовлена зі звичного набору продуків.

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Серед безлічі рецептів заготовок на зиму з кабачків радимо не оминути увагою аджику з цього овоча. Як і кабачковий кетчуп, вона відома далеко не всім, а даремно, оскільки має м'який смак, має ніжну текстуру і відому частку гостроти, тому чудово смакує як із гарнірами, так і як намазка на хліб. Як її приготувати, розповіли в блозі "Домашні рецепти".

Аджика з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 3 кг;

морква – 500 г;

перець солодкий – 500 г;

часник – 5 головок;

помідори – 1,5 кг;

червоний перець мелений – 2,5 ст. л;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст. л;

олія рослинна – 200 г.

Спосіб приготування:

Помідори помити, порізати великими шматками, подрібнити в м'ясорубці. Кабачки очистити від шкірки і теж пропустити через м'ясорубку. Солодкий перець очистити від насіння і плодоніжки, пропустити через м'ясорубку. Моркву також очистити та подрібнити.

Часник пропустити через прес або потовкти в ступці, додати до решти овочів, усе перемішати, всипати цукор і влити олію.

Варити кабачкову аджику необхідно на середньому вогні, періодично помішуючи, 40 хвилин після закипання. Потім додати червоний перець і проварити аджику з кабачків ще 10 хвилин.

Перекласти гарячу аджику в теплі стерильні банки й закатати. Перевернути догори дном і укутати ковдрою на ніч.

Раніше Фокус писав, як приготувати сиру аджику з хріном.