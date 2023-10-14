Бюджетно и вкусно: рецепт котлет из яиц
Такие котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.
Бюджетные и очень вкусные котлеты из яиц и манки – лучшее начало дня. Они идеально подойдут в качестве завтрака, а ваши домочадцы оценят вкус нового блюда. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".
Яичные котлеты
Ингредиенты:
- куриное яйцо вареное – 6 шт;
- лук зеленый – 1 пучок;
- манная крупа – 2 ст. л;
- мука – 1 ст. л;
- сметана — 1 ст. л;
- укроп – 1 пучок;
- масло растительное для жарки – 2 ст. л;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Отваренные куриные яйца натереть на крупной терке в глубокую миску. Туда же отправить мелко порубленные укроп и зеленый лук, после чего добавить муку и манную крупу. Посолить и положить сметану, все тщательно перемешать.
Из получившейся массы мокрыми руками сформировать котлетки. Выложить их на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать такие котлеты можно как самостоятельно, так и с каким-нибудь гарниром. В любом случае они будут вкусными и очень сытными.
Ранее Фокус рассказывал, как приготовить простой, но аппетитный яичный паштет.