Бюджетно и вкусно: рецепт котлет из яиц

Такие котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.

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Бюджетные и очень вкусные котлеты из яиц и манки – лучшее начало дня. Они идеально подойдут в качестве завтрака, а ваши домочадцы оценят вкус нового блюда. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Яичные котлеты

Ингредиенты:

куриное яйцо вареное – 6 шт;

лук зеленый – 1 пучок;

манная крупа – 2 ст. л;

мука – 1 ст. л;

сметана — 1 ст. л;

укроп – 1 пучок;

масло растительное для жарки – 2 ст. л;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отваренные куриные яйца натереть на крупной терке в глубокую миску. Туда же отправить мелко порубленные укроп и зеленый лук, после чего добавить муку и манную крупу. Посолить и положить сметану, все тщательно перемешать.

Из получившейся массы мокрыми руками сформировать котлетки. Выложить их на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно как самостоятельно, так и с каким-нибудь гарниром. В любом случае они будут вкусными и очень сытными.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить простой, но аппетитный яичный паштет.