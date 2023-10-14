Бюджетно і смачно: рецепт котлет із яєць
Такі котлети можуть бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.
Бюджетні та дуже смачні котлети з яєць і манки — найкращий початок дня. Вони ідеально підійдуть як сніданок, а ваші домочадці оцінять смак нової страви. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Яєчні котлети
Інгредієнти:
- куряче яйце варене – 6 шт;
- цибуля зелена – 1 пучок;
- манна крупа – 2 ст. л;
- борошно – 1 ст. л;
- сметана – 1 ст. л;
- кріп – 1 пучок;
- олія рослинна для смаження – 2 ст. л;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварені курячі яйця натерти на крупній тертці в глибоку миску. Туди ж відправити дрібно порубані кріп і зелену цибулю, після чого додати борошно і манну крупу. Посолити і покласти сметану, все ретельно перемішати.
З отриманої маси мокрими руками сформувати котлетки. Викласти їх на пательню з розігрітою олією та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
Подавати такі котлети можна як самостійно, так і з яким-небудь гарніром. У будь-якому разі вони будуть смачними та дуже ситними.
Раніше Фокус розповідав, як приготувати простий, але апетитний яєчний паштет.