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Еда

Шведские куриные тефтели: простой рецепт сытного блюда на ужин

тефтели куриные, шведские тефтели
Фото: Скриншот

Лучше всего такие тефтели подавать с картофельным пюре.

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Не знаете, что быстро приготовить на ужин, чтобы было вкусно и сытно? Тогда советуем сделать шведские куриные тефтели. Это отличная добавка к любому гарниру, которая моментально будет съедена. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Сборник рецептов".

Шведские куриные тефтели

Ингредиенты:

Для тефтелей:

  • куриный фарш – 500 гр;
  • соль – 0,5 ч. л;
  • горчица – 1 ч. л;
  • черный перец – щепотка;
  • оливковое масло – 1 ч. л.

Для соуса:

  • луковица – 1 шт;
  • вода – 100 мл;
  • кукурузный крахмал – 2 ч. л;.
  • сливки (10%) – 250 мл;
  • соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриный фарш, соль, горчицу и черный перец смешать в глубокой миске, сформировать шарики средних размеров и обжарить на сковороде на оливковом с двух сторон до золотистой корочки. Это займет около 10 минут.

Затем туда же, в сковородку, добавить мелко порезанный лук, обжарить еще несколько минут.

Все ингредиенты для соуса смешать в отдельной посуде. Влить соус в сковороду и дать загустеть пару минут под крышкой.

Такое блюдо вкуснее всего – с картофельным пюре, однако смело можно готовить и другие гарниры.

Раньше Фокус писал, как приготовить фрикадельки в сметанном соусе.