Запеченные баклажаны с необычной начинкой: как приготовить их легко и просто
Такие баклажаны украсят не только повседневный, но и праздничный стол.
Вкусные баклажаны с начинкой – отличный вариант перекуса на вечер, а может, и в качестве ужина для тех, кто решил похудеть. Рекомендуем приготовить это блюдо с необычным ингредиентом по рецепту кулинарного блогера Ангелины. Вкус таких баклажанов вас приятно удивит.
Запеченные баклажаны с необычной начинкой
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт;
- творог – 200 гр;
- сыр – 100 гр;
- яйцо – 2 шт;
- масло растительное – 50 мл;
- зелень;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны разрезать вдоль пополам, надрезать мякоть ромбиками, посолить, сбрызнуть растительным маслом и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Тем временем готовим начинку: отваренные заранее яйца порезать кубиками и смешать с творогом, сыром и зеленью.
Из готового баклажана вынуть мякоть и сделать лодочку. Удаленную мякоть порезать и добавить в начинку.
Нафаршировать баклажан, сверху посыпать сыром и отправить в духовку еще минут на 20.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший салат с хрустящими баклажанами.