Почти, как винегрет: салат из запеченных овощей

Салат из печеных овощей готовится очень просто и может стать полноценным блюдом на ужин.

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Если вы любите винегрет, то этот салат тоже придется вам по вкусу. Он очень просто и быстро готовится, ведь все овощи запекаются в духовке, а потом вам просто нужно их нарезать и заправить вкусной заправкой. Это постное блюдо, но его можно дополнить фетой, или брынзой, так получится еще вкуснее. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат из запеченных овощей

Ингредиенты

свекла — 1 шт.;

тыква — 400 г;

корень сельдерея — 1 шт.;

красная луковица — 2 шт.;

пучок зелени (петрушка, кинза, базилик);

оливковое масло;

соль, черный перец;

соль — 0,5 ч. л.

Для заправки:

луковица шалот — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

красный винный уксус — 1 ст. л.;

французская горчица с зернышками — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

оливковое масло — 100 мл;

свежемолотый черный перец — 0,5 ч. л.

Разогрейте духовку до 200 °С. Вымойте свеклу щеткой, заверните в фольгу и положите в духовку на 1 час. Потом остудите, очистите и нарежьте.

Очистите лук, тыкву и сельдерей. Нарежьте тыкву и сельдерей одинаковыми ломтиками толщиной 1,5 см, лук – четвертинками.

Застелите противень пергаментом. Выложите овощи, посолите, поперчите и полейте маслом. Запекайте до мягкости и румяной корочки, примерно 30 мин.

Для заправки очистите шалот и чеснок, очень мелко нарежьте, или измельчите в блендере. Добавьте соль прочие ингредиенты для заправки. Перемешайте, дайте постоять полчаса. Зелень мелко порежьте. Выложите все запеченные овощи в салатник, полейте заправкой, посыпьте зеленью и перемешайте. Дайте немного настояться и подавайте.

Также вы можете приготовить оригинальный польский салат, похожий на классический оливье.