Майже, як вінегрет: салат із запечених овочів

Салат із запечених овочів готується дуже просто і може стати повноцінною стравою на вечерю.

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Якщо ви любите вінегрет, то цей салат теж припаде вам до смаку. Він дуже просто і швидко готується, адже всі овочі запікаються в духовці, а потім вам просто потрібно їх нарізати та заправити смачною заправкою. Це пісна страва, але її можна доповнити фетою, або бринзою, так вийде ще смачніше. Фокус розповість, як її приготувати.

Салат із запечених овочів

Інгредієнти

буряк — 1 шт;

гарбуз — 400 г;

корінь селери — 1 шт;

червона цибулина — 2 шт;

пучок зелені (петрушка, кінза, базилік);

оливкова олія;

сіль, чорний перець;

сіль — 0,5 ч. л.

Для заправки:

цибулина шалот — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

червоний винний оцет — 1 ст. л.;

французька гірчиця із зернятками — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

оливкова олія — 100 мл;

свіжомелений чорний перець — 0,5 ч. л.

Розігрійте духовку до 200 °С. Вимийте буряк щіткою, загорніть у фольгу і покладіть у духовку на 1 годину. Потім остудіть, очистіть і наріжте.

Очистіть цибулю, гарбуз і селеру. Наріжте гарбуз і селеру однаковими скибочками завтовшки 1,5 см, цибулю — четвертинками.

Застеліть деко пергаментом. Викладіть овочі, посоліть, поперчіть і полийте олією. Запікайте до м'якості та рум'яної скоринки, приблизно 30 хв.

Для заправки очистіть шалот і часник, дуже дрібно наріжте, або подрібніть у блендері. Додайте сіль та інші інгредієнти для заправки. Перемішайте, дайте постояти пів години. Зелень дрібно поріжте. Викладіть усі запечені овочі в салатник, полийте заправкою, посипте зеленню і перемішайте. Дайте трохи настоятися і подавайте.

Також ви можете приготувати оригінальний польський салат, схожий на класичний олів'є.