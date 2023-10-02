Салат "Олів'є", але не зовсім: рецепт популярної страви в польському стилі

Салат "Олів'є" дуже популярний, але в кожній країні його готують по-своєму.

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Якщо ви любите салат Олів'є, і вже перепробували всі варіації цієї популярної страви, то спробуйте приготувати салат так, як його готують у Польщі. У ньому м'ясо замінює квасоля, а в заправку додають трохи оливкової олії. Словом, це цікава варіація популярної страви. Рецептом поділилися на сайті Przepisy.

Салат "Олів'є" по-польськи

Інгредієнти:

оцет — 2 ст. л.;

велика картопля — 2 шт;

квасоля спаржева — 180 г;

велика морква;

заморожений зелений горошок — 150 г;

невеликі мариновані огірки — 8 шт;

каперси — 1 ст. л.;

оливкова олія — 4 ст. л.;

майонез, мелений чорний перець.

Додайте столову ложку оцту в киплячу підсолену воду. Моркву нарізаємо кубиками. Покладіть горошок, спаржеву квасолю та моркву в підсолену киплячу воду, бланшуйте буквально п'ять-сім хвилин і одразу обдайте холодною водою, щоб овочі зберегли колір.

Картоплю окремо відваріть у підсоленій воді в мундирі, почистіть, остудіть, наріжте кубиками і з'єднайте з іншими овочами.

Нарізаємо мариновані огірки скибочками. Остиглі овочі викладіть у салатник. Додайте каперси та огірки.

Заправте майонезом, також можна додати дрібно нарізаний кріп. Перемішайте і поставте в холодильник на 15 хвилин. Прикрасьте і подавайте.

Якщо вам до душі все-таки справжній салат Олів'є, за його класичним рецептом з м'ясом, ковбасою, або шинкою, то спробуйте один з опублікованих раніше рецептів.