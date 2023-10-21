С луком и беконом: рецепт немецкой пиццы Flammkuhen
Flammkuhen — это популярнейшее блюдо из Эльзаса, которое часто сравнивают с итальянской пиццей.
Flammkuhen — это знаменитый пирог долины Эльзас и Германии – своего рода немецкий вариант пиццы, который можно встретить на всех рождественских ярмарках. Он невероятно просто готовится, в нем много бекона и слегка поджаренного лука. Словом, это сытно и простое блюдо, которое всем придется по душе. Рецептом поделились на сайте Curious Cuisiniere.
Flammkuhen — немецкая пицца
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана муки;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ стакана воды;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Для начинки:
- 200 мл жирной сметаны или простого греческого йогурта;
- 2-3 луковицы;
- соль и перец по вкусу;
- 150 г тертого сыра типа гауда/грюер;
- 1 ч. л. копченой паприки;
- 1/2 ч. л. орегано;
- 2–3 ст. л. оливкового масла;
- бекон.
В большой миске смешайте муку, соль, воду и масло. Перемешивайте до тех пор, пока не начнет образовываться тесто, затем выложите его на слегка посыпанную мукой поверхность и месите, пока оно не станет мягким и гладким. Отложите тесто в сторону и накройте его полотенцем.
В большой сковороде обжарьте бекон на среднем огне, пока он не станет наполовину хрустящим, это займет 2–4 минуты. Выложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложите в сторону.
Положите нарезанный лук в горячий жир от бекона и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до карамелизации, около 10 минут. Снимите сковороду с огня.
Раскатайте и растяните тесто в прямоугольник по размеру своего противня, застеленного бумагой для выпечки.
Выложите тесто на противень. Выложите слоями бекон, карамелизированный лук и сметану. Сначала сметану, потом лук, потом бекон, потом сыр. Поперчите. Поставьте противень с немецкой пиццей в духовку и запекайте 15–20 минут, пока она не станет хрустящей. Выньте из духовки и подавайте.
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