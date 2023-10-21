С луком и беконом: рецепт немецкой пиццы Flammkuhen

Flammkuhen — это популярнейшее блюдо из Эльзаса, которое часто сравнивают с итальянской пиццей.

Related video

Flammkuhen — это знаменитый пирог долины Эльзас и Германии – своего рода немецкий вариант пиццы, который можно встретить на всех рождественских ярмарках. Он невероятно просто готовится, в нем много бекона и слегка поджаренного лука. Словом, это сытно и простое блюдо, которое всем придется по душе. Рецептом поделились на сайте Curious Cuisiniere.

Flammkuhen — немецкая пицца

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана муки;

½ чайной ложки соли;

½ стакана воды;

2 столовые ложки оливкового масла.

Для начинки:

200 мл жирной сметаны или простого греческого йогурта;

2-3 луковицы;

соль и перец по вкусу;

150 г тертого сыра типа гауда/грюер;

1 ч. л. копченой паприки;

1/2 ч. л. орегано;

2–3 ст. л. оливкового масла;

бекон.

В большой миске смешайте муку, соль, воду и масло. Перемешивайте до тех пор, пока не начнет образовываться тесто, затем выложите его на слегка посыпанную мукой поверхность и месите, пока оно не станет мягким и гладким. Отложите тесто в сторону и накройте его полотенцем.

В большой сковороде обжарьте бекон на среднем огне, пока он не станет наполовину хрустящим, это займет 2–4 минуты. Выложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложите в сторону.

Положите нарезанный лук в горячий жир от бекона и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до карамелизации, около 10 минут. Снимите сковороду с огня.

Раскатайте и растяните тесто в прямоугольник по размеру своего противня, застеленного бумагой для выпечки.

Выложите тесто на противень. Выложите слоями бекон, карамелизированный лук и сметану. Сначала сметану, потом лук, потом бекон, потом сыр. Поперчите. Поставьте противень с немецкой пиццей в духовку и запекайте 15–20 минут, пока она не станет хрустящей. Выньте из духовки и подавайте.

Также вы можете приготовить итальянскую фокаччу, самый простой домашний хлеб без дрожжей.