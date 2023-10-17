Как приготовить хлеб без дрожжей: самый простой рецепт итальянской фокаччи
Если вам нравится печь хлеб самому, то сразу возникает мысль о том, что придется возиться с дрожжами и закваской. Но для фокаччи все это не нужно.
Фокачча – это традиционный итальянский хлеб. Готовится он невероятно просто, и почему-то стоит довольно дорого в магазинах.
А ведь его можно приготовить самостоятельно буквально за считанные минуты. По этому рецепту фокачча получается очень легкой, полезной, хрустящей и невероятно вкусной. Рецептом поделился кулинарный блогер Давид Замбелли.
Фокачча
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 250 мл воды;
- 120 мл оливкового масла;
- 2 чайные ложки соли;
- крупная соль;
- несколько веточек розмарина.
Вылейте и высыпьте все ингредиенты, необходимые для теста, в миску и начните перемешивать ложкой, а затем переходите к замешиванию руками. Пока у вас не получится гладкий шар. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте постоять примерно 10 минут.
Когда тесто отдохнет, разделите его на 4 части и начните раскатывать по одному с помощью скалки и небольшого количества манной крупы из твердых сортов пшеницы, если она имеет тенденцию прилипать к рабочей поверхности. Раскатайте прямоугольник, размером с ваш противень.
Застелите противень бумагой для выпечки и перенесите на него прямоугольник теста.
Смажьте поверхность небольшим количеством масла, приправьте небольшим количеством крупной соли, а также несколькими иголками розмарина для аромата.
Также вы можете добавить оливки, вяленые помидоры, ломтики сладкого лука, бекон, словом, все, что вашей душе угодно. Однако важно не добавлять в фокаччу ингредиенты, которые могут выделять слишком много жидкости во время приготовления, поэтому моцареллу, свежие помидоры лучше не использовать.
Но классическим считается хлеб фокачча с розмарином и крупной солью.
Готовьте в разогретой духовке до 250° около 6 минут.
Также вы можете приготовить вкуснейший кофейный торт на десерт.