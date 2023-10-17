Як приготувати хліб без дріжджів: найпростіший рецепт італійської фокаччі

Якщо вам подобається пекти хліб самому, то одразу виникає думка про те, що доведеться возитися з дріжджами та закваскою. Але для фокаччі все це не потрібно.

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Фокачча — це традиційний італійський хліб. Готується він неймовірно просто, і чомусь коштує досить дорого в магазинах.

Але ж його можна приготувати самостійно буквально за лічені хвилини. За цим рецептом фокачча виходить дуже легкою, корисною, хрусткою і неймовірно смачною. Рецептом поділився кулінарний блогер Давид Замбеллі.

Фокачча

Інгредієнти:

500 г борошна;

250 мл води;

120 мл оливкової олії;

2 чайні ложки солі;

крупна сіль;

кілька гілочок розмарину.

Вилийте і висипте всі інгредієнти, необхідні для тіста, в миску і почніть перемішувати ложкою, а потім переходьте до замішування руками. Поки у вас не вийде гладка куля. Накрийте тісто харчовою плівкою і дайте постояти приблизно 10 хвилин.

Коли тісто відпочине, розділіть його на 4 частини та почніть розгортати по одному за допомогою качалки та невеликої кількості манної крупи з твердих сортів пшениці, якщо вона має тенденцію прилипати до робочої поверхні. Розкачайте прямокутник, розміром з ваше деко.

Застеліть деко папером для випічки і перенесіть на нього прямокутник тіста.

Змастіть поверхню невеликою кількістю олії, приправте невеликою кількістю крупної солі, а також кількома голками розмарину для аромату.

Також ви можете додати оливки, в'ялені помідори, скибочки солодкої цибулі, бекон, словом, усе, що вашій душі завгодно. Однак важливо не додавати до фокаччі інгредієнти, які можуть виділяти надто багато рідини під час приготування, тому моцарелу, свіжі помідори краще не використовувати.

Але класичним вважається хліб фокачча з розмарином і великою сіллю.

Готуйте в розігрітій духовці до 250° близько 6 хвилин.

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