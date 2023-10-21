Блинный шоколадный пирог c грушей на сковороде: такой десерт удивит любого

Всего за час общего времени у вас получится самый необычный и очень вкусный пирог, который удивит родных и друзей.

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На самом деле это классический кухонный пирог, мягкий и ароматный, из простых ингредиентов, поэтому идеально подходящий для завтрака или перекуса, обещает сайт Cucchiaio.

Его особенность заключается именно в способе приготовления, ведь в духовку его ставить не придется. Тесто самое традиционное, приготовленное из яиц, муки, сахара, дрожжей и небольшого количества молока, сдобренное нарезанной кубиками грушей, свежим сыром и шоколадной крошкой.

Для его приготовления вам понадобится только сковорода с антипригарным покрытием и крышка. Примерно полчаса на огне, к концу приготовления корж надо перевернуть, чтобы он был однородным.

Блинный шоколадный пирог c грушей

Ингредиенты:

340 г муки;

200 г творожного сыра;

3 яйца;

60 мл подсолнечного масла;

80 мл молока;

16 г разрыхлителя;

140 г сахара;

2 груши;

80 г шоколадной стружки;

1/2 стручка ванили;

1 щепотка соли;

сахарная пудра для подачи.

Приготовить блинный пирог несложно. В миске взбейте миксером яйца с сахаром, ванилью и солью. Постепенно добавляйте масло, затем молоко и постепенно свежий творожный сыр. У вас должна получиться смесь без комочков.

Добавьте просеянную муку и дрожжи, шоколадную стружку и перемешайте венчиком до получения однородной смеси. В конце добавьте грушевые кубики и перемешайте.

Нагрейте на огне сковороду с высокими стенками и антипригарным покрытием диаметром 24 см и смажьте ее тонким слоем растительного масла. Вылейте приготовленную смесь и разровняйте ложкой.

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 25 минут или пока верхняя часть пирога не застынет. Переверните его с помощью крышки и продолжайте готовить еще 5–10 минут. Готовность проверяйте, как в классическом тесте, на зубочистку.

Дайте пирогу полностью остыть, затем посыпьте пирог на форме сахарной пудрой по вкусу и подавайте.

А перед этим десертом Фокус предлагает вам попробовать приготовить пикантный салат из баклажанов.