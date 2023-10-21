Млинцевий шоколадний пиріг із грушею на сковороді: такий десерт здивує будь-кого
Усього за годину загального часу у вас вийде незвичайний і дуже смачний пиріг, який здивує рідних і друзів.
Насправді це класичний кухонний пиріг, м'який і ароматний, з простих інгредієнтів, тож ідеально підходить для сніданку або перекусу, обіцяє сайт Cucchiaio.
Його особливість полягає саме в способі приготування, адже в духовку його ставити не доведеться. Тісто найтрадиційніше, приготоване з яєць, борошна, цукру, дріжджів і невеликої кількості молока, присмачене нарізаною кубиками грушею, свіжим сиром і шоколадною крихтою.
Для його приготування вам знадобиться тільки сковорода з антипригарним покриттям і кришка. Приблизно пів години на вогні, до кінця приготування корж треба перевернути, щоб він був однорідним.
Млинцевий шоколадний пиріг із грушею
Інгредієнти:
- 340 г борошна;
- 200 г кисломолочного сиру;
- 3 яйця;
- 60 мл соняшникової олії;
- 80 мл молока;
- 16 г розпушувача;
- 140 г цукру;
- 2 груші;
- 80 г шоколадної стружки;
- 1/2 стручка ванілі;
- 1 щіпка солі;
- цукрова пудра для подачі.
Приготувати млинцевий пиріг нескладно. У мисці збийте міксером яйця з цукром, ваніллю та сіллю. Поступово додавайте олію, потім молоко і поступово свіжий кисломолочний сир. У вас має вийти суміш без грудочок.
Додайте просіяне борошно і дріжджі, шоколадну стружку і перемішайте вінчиком до отримання однорідної суміші. Наприкінці додайте кубики груші та перемішайте.
Нагрійте на вогні пательню з високими стінками й антипригарним покриттям діаметром 24 см і змастіть її тонким шаром рослинної олії. Вилийте приготовлену суміш і розрівняйте ложкою.
Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні приблизно 25 хвилин або поки верхня частина пирога не застигне. Переверніть його за допомогою кришки і продовжуйте готувати ще 5–10 хвилин. Готовність перевіряйте, як у класичному тісті, на зубочистку.
Дайте пирогу повністю охолонути, потім посипте пиріг на формі цукровою пудрою за смаком і подавайте.
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