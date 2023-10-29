Бифштекс с сыром: рецепт приготовления мясного блюда в духовке

Благодаря запеканию в духовке, такой бифштекс сохраняет максимум сока и вкуса.

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Вкусные и сочные бифштексы с сыром – пожалуй, лучшее, что можно предложить любителям мяса. Предлагаем приготовить это блюдо по-новому по рецепту из блога "Сборник рецептов".

Бифштексы с сыром

фарш – 500 гр. Чтобы он был более сочным, лучше взять в равных частях говяжий и свиной и смешать;

лук – 1/2 шт;

яйцо – 1 шт;

саль, перец, специи – по вкусу;

помидор;

сыр твердый;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложить фарш. Лук почистить, мелко нарезать и добавить к фаршу. Туда же отправить сырое яйцо, соль, специи и все хорошо перемешать.

Сформировать котлеты. Чтобы было удобнее их делать, смочите руки водой, и фарш не будет прилипать.

Обжарить котлеты на сковороде до корочки с каждой стороны, затем выложить их в форму и поставить выпекаться в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 40 минут. За 15 минут до готовности котлеты перевернуть другой стороной, чтобы там тоже получилась корочка.

На горячие котлеты выложить сыр, чтобы он расплавился, и на него помидор, посыпать зеленью.

Подавать бифштексы лучше с гарниром.

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