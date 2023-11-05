Булочки с маком и глазурью: рецепт вкуснейшей выпечки на выходные
Булочки получаются очень нежными и буквально тают во рту.
Выходные – лучшее время, чтобы побаловать своих родных вкусными булочками с начинкой и глазурью. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась проверенным рецептом вкуснейшей выпечки, предлагая своим подписчицам порадовать родных и близких.
Булочки с маковой начинкой и глазурью
Ингредиенты:
Для теста
- молоко – 300 мл;
- сухие дрожжи – 8 гр;
- сахар – 100 гр;
- масло – 80 гр;
- яйца – 2 шт;
- щепотка соли.
Для начинки:
- мак – 200 гр;
- молоко – 120 гр;
- сахар – 50 гр;
- сливочное масло – 20 гр.
Для глазури:
- маскарпоне – 300 гр;
- молоко – 50 гр;
- сгущенное молоко – 180 мл.
Способ приготовления:
Для опары смешать теплое молоко, сухие дрожжи и сахар, дать постоять 15 минут. Далее добавить растопленное сливочное масло, щепотку соли и яйца, просеять муку, замесить тесто. Оставить его подходить на два часа.
Для начинки замочить мак, хорошо отжать его, добавить молоко и сахар и варить 15 минут, пока не испарится вся жидкость. Затем снять мак с огня, добавить сливочное масло и дать остыть.
Далее тесто раскатать, выложить начинку, свернуть в рулет и нарезать. Дать постоять им 20 минут.
Каждую булочку смазать желтком, размешанным с чайной ложкой молока. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 25 минут.
Для глазури смешать маскарпоне с молоком и сгущенным молоком.
Булочки после выпекания подержать 10 минут, чтобы они остыли, и смазать глазурью.
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