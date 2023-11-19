Ватрушки с творогом: рецепт выпечки, любимой с детства (видео)

Ватрушки получаются очень мягкими и ароматными.

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Творожные ватрушки – аромат и вкус, который почувствовав и попробовав хоть раз, забыть невозможно. Это отличная идея выпечки, которая скрасит холодные и темные вечера, наполнив дом уютом и невероятными запахами. Рекомендуем приготовить вам такие ватрушки по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук и порадовать своих близких.

Творожные ватрушки

Ингредиенты:

прессованные дрожжи – 25 гр (сухие – 9 гр);

мука – 550-600 гр;

молоко – 300 мл;

сахар – 80 гр;

яйцо – 1 шт;

соль – 0,5 ч. л;

масло – 80 гр;

творог – 400 гр;

сахар – 3-4 ст. л;

крахмал кукурузный – 2 ст. л;

сахар ванильный – 1 пачка;

сметана – 2 ст. л;

белок яйца – 1 шт;

желток яйца +1 ч. л молока для смазки.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить опару. В теплое молоко всыпать дрожжи, 2 столовые ложки муки и половину сахара от общего количества. Все перемешать, накрыть и оставить на 10 минут.

В готовую опару добавить оставшийся сахар, соль, яйцо, растопленное, но не горячее масло. Перемешать и просеять частями муку. Замесить тесто, просеянную муку добавить по частям, причем аккуратно, чтобы не переборщить и не забить тесто. Пусть лучше тесто немножко липнет, и в таком случае можно смочить руки маслом, это улучшит процесс вымешивания. Дать тесту подойти.

Пока тесто подходит, готовим начинку. Творог, сметану, белок, ванильный сахар и крахмал смешать и перебить блендером до однородности.

Тесто обмять, разделить на 10 равный частей, сформировать шары и выложить на противень, застеленный пергаментом. Накрыть их пленкой и дать подойти.

Затем в каждом из шаров сделать углубление стаканом или руками, выложить творожную массу. Смазать ватрушки желтком с молоком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить ватрушки с грибами и сыром.