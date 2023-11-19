Ватрушки з сиром: рецепт випічки, улюбленої з дитинства (відео)

Ватрушки виходять дуже м'якими й ароматними.

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Сирні ватрушки — аромат і смак, який відчувши і спробувавши хоч раз, забути неможливо. Це чудова ідея випічки, яка скрасить холодні та темні вечори, наповнивши дім затишком і неймовірними запахами. Рекомендуємо приготувати вам такі ватрушки за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і потішити своїх близьких.

Сирні ватрушки

Інгредієнти:

пресовані дріжджі — 25 г (сухі — 9 г);

борошно — 550-600 г;

молоко — 300 мл;

цукор — 80 гр;

яйце — 1 шт;

сіль — 0,5 ч. л;

масло — 80 г;

кисломолочний сир — 400 г;

цукор — 3-4 ст. л;

крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л;

цукор ванільний — 1 пачка;

сметана — 2 ст. л;

білок яйця — 1 шт;

жовток яйця +1 ч. л молока для змащення.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати опару. У тепле молоко всипати дріжджі, 2 столові ложки борошна і половину цукру від загальної кількості. Усе перемішати, накрити й залишити на 10 хвилин.

У готову опару додати цукор, що залишився, сіль, яйце, розтоплене, але не гаряче масло. Перемішати і просіяти частинами борошно. Замісити тісто, просіяне борошно додати частинами, причому акуратно, щоб не переборщити і не забити тісто. Нехай краще тісто трошки липне, і в такому разі можна змочити руки олією, це поліпшить процес вимішування. Дати тісту підійти.

Поки тісто підходить, готуємо начинку. Сир, сметану, білок, ванільний цукор і крохмаль змішати і перебити блендером до однорідності.

Тісто обім'яти, розділити на 10 рівних частин, сформувати кулі й викласти на деко, застелене пергаментом. Накрити їх плівкою і дати підійти.

Потім у кожній із кульок зробити заглиблення склянкою або руками, викласти сирну масу. Змастити ватрушки жовтком із молоком і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ватрушки з грибами та сиром.