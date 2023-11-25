К Рождеству: рецепт сдобных булочек с цукатами
Эту вкусную пышную выпечку готовят в Европе к Рождеству.
Скоро во всей Европе и в Украине будут отмечать Рождество и Сочельник. Дата Сочельника зависит от того, отмечает человек Рождество 25 декабря или 7 января. Сочельником называют последний день перед Рождеством — 24 декабря или 6 января соответственно.
Напомним, что все христиане отмечают Рождество 25 декабря, но католики и некоторые православные при этом пользуются современным календарем, а часть православных празднуют по старому юлианскому календарю. Но в Библии дата рождения Иисуса Христа не упоминается.
Так как это большой религиозный праздник, то к столу готовят особые блюда. И вкусную выпечку, например рождественские булочки. Рецептом поделились James Martin Chef.
Сдобные булочки с цукатами
Ингредиенты:
- 625 г белой муки высшего сорта плюс еще немного для присыпки;
- 1 ч. л. соли;
- 75 г сахарной пудры;
- 10 г свежих дрожжей;
- 375 мл теплой воды.
Для начинки:
- 100 г сливочного сыра;
- 100 г нарезанных апельсиновых цукатов;
- цедра 2 апельсинов;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 100 г нарезанных орехов пекан, грецких орехов и других орехов по вашему вкусу.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 100 мл воды;
- 150 г сахарной пудры;
- коньяк.
Поместите муку, соль, сахар и дрожжи в миксер с насадкой для теста, добавьте воду и медленно перемешайте до однородного состояния. Затем перемешивайте на средней скорости в течение 5 минут, затем накройте крышкой и оставьте до тех пор, пока объем не увеличится вдвое. Смешайте сливочный сыр, апельсины, орехи пекан, корицу и апельсиновую цедру.
Когда будете снимать апельсиновую цедру, старайтесь не задевать белую кожицу. Тогда цедра будет горчить.
Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в прямоугольник, распределите начинку по всей поверхности, оставляя края. Скатайте колбаску и разрежьте на 7 кусочков одинакового размера. Выложите в смазанную маслом разъемную форму диаметром 23 см и дайте увеличиться вдвое.
Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.
А пока приготовьте глазурь: доведите воду и сахар до кипения, смажьте им булочки. Взбейте сахарную пудру и коньяк и полейте булочки сверху, когда они испекутся.
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