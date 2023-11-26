Куриный рулет в бутылке: рецепт красивого и вкусного блюда к праздникам

При подаче рулет можно украсить зеленью или свежими овощами.

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В преддверии праздников многие хозяйки начинают активно перелопачивать сотни сайтов с рецептами в поисках лучших блюд, которыми смогут удивить родных и друзей на рождественские и новогодние застолья. Думаем, никого не оставит равнодушным куриный рулет, приготовленный в бутылке. Он не только очень вкусный, но и имеет красивую форму, поэтому на любом столе будет смотреться очень эстетично. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге "В меню".

Куриный рулет в бутылке

Ингредиенты:

куриные окорочка – 2 шт;

желатин – 20 гр;

лавровый лист– 3 шт;

соль – 1 ч. л;

чеснок – 3 зубчика;

перец горошком – по желанию;

вода – 1,2 литра.

Способ приготовления:

Мясо птицы помыть, положить в кастрюлю, залить горячей водой. Добавить соль, чеснок, лавровый лист, перец по желанию. Поставить на плиту на средний огонь и варить минут 40-45. После закипания снять пену.

После того как мясо будет готово, бульон процедить, добавить в него желатин и растворить. Куриное мясо порезать небольшими кусочками, сложить его в литровую пластиковую бутылку.

Налить в бутылку бульон, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть, чтобы мясо равномерно распределилось. Оставить бутылку в вертикальном положении на 7-8 часов в холодильнике.

По истечении времени бутылку достать из холодильника, разрезать ее ножом и вынуть рулет. Порезать его кружочками и выложить на блюдо. Можно украсить его для подачи по своему желанию.

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