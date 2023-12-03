Зеленый, черный, белый: ученые доказали, что 2 чашки чая в день помогают улучшить здоровье

В ходе трехлетнего исследования ученые обнаружили, что употребление чая помогает повысить работоспособность мозга и улучшает память с возрастом.

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Ученые обнаружили, что употребление двух чашек чая в день помогает защитить жизненно важные органы с возрастом, сообщает Mirror.

Эксперты утверждают, что этот напиток может помочь защитить память с возрастом. Это связано с тем, что естественные химические вещества, содержащиеся в чае, которые называют флавоноиды, повышают работоспособность мозга, что, в свою очередь, помогает улучшить память. В исследовании отмечается, что эффект один и тот же, независимо от того, предпочитаете ли вы черный или белый чай.

Ученые пришли к такому выводу после изучения того, как флавоноиды — антиоксиданты, содержащиеся во многих овощах, фруктах, таких как яблоки и ягоды, а также в чае и вине — повлияли на память более 3500 здоровых людей старше 60 лет.

Одна исследовательская группа принимала 500 мг в день, что соответствует двум чашкам чая. Тем временем другой группе давали плацебо. В ходе трехлетнего исследования участникам давались задания на запоминание слов, чтобы проверить их память. А в конце исследования выяснилось, что у тех, кто пил чай, показатели памяти в среднем увеличились с 10,5% до 16%.

Профессор Гюнтер Кунле из Университета Рединга сказал, что чаепитие — "самый простой способ" увеличить потребление антиоксидантов.

"Двух чашек хватит многим людям. Если вы пьете чай, не имеет значения, хотите ли вы молока — это не влияет на усвоение флавоноидов", — добавил он.

Между тем, доктор Скотт Смолл из Колумбийского университета в США говорит, что возрастная потеря памяти у разных людей варьируется.

"Если это связано с различиями в потреблении флавоноидов, мы увидим еще более существенное улучшение у людей, которые пополняют запасы флавоноидов в возрасте от 40 до 50 лет", — утверждает Смолл.

Есть и другие преимущества чая для здоровья. Ученые считают, что употребление зеленого чая может помочь предотвратить артрит.

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