Вяленые помидоры на зиму: для соусов, подлив, начинок, бутербродов
По мнению украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, вяленые помидоры украсят вкусовой аккорд многих блюд.
Вяленые помидоры — это универсальное итальянское блюдо, которое хорошо как самостоятельное, так и как составляющее соусов, подливки, начинки для пирогов или бутербродов с сыром вроде моцареллы. Один из самых простых рецептов вяления помидоров предложен в рубрике "Дивогляд" 5 канала.
Вяленые помидоры
Ингредиенты:
- помидоры — 1 кг;
- соль крупная (лучше морская) — по вкусу;
- оливковое масло — 2-3 ст. л.;
- сушеные специи (орегано, базилик, петрушка, тимьян) — по вкусу;
- чеснок — 3 зубчика;
- черный перец молотый (смесь перцев) — по вкусу.
Помидоры разрезаем пополам, вынимаем сердцевину, оставляя только стенки.
Раскладываем на противень половинки помидоров разрезом вверх, в каждую половинку кладем листочки розмарина и по 1-2 дольки чеснока.
Противень с помидорами ставим в разогретую до 120 градусов духовку, а через полчаса уменьшаем температуру до 80 градусов и держим там помидоры не менее трех часов.
Готовые помидоры должны быть сухими, однако они не должны стать сушкой.
Кладем помидоры в банку и заливаем маслом. Хранить в холодильнике.
Маленькие хитрости при приготовлении вяленых помидоров
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что у него в холодильнике всегда есть баночка вяленых помидоров, которые украсят вкус многих блюд — от самой простой брускетты до паштета из печени.
Поэтому, несколько советов от знатока не только украинской, но и итальянской кухни.
Клопотенко советует выбирать помидоры среднего или маленького размера. А лучше всего подойдут сорта сливка, черри и коктейльные. Желательно, чтобы они были одинакового размера, тогда помидоры высушатся в духовке одновременно и равномерно.
Масло можете выбрать как оливковое, так и подсолнечное, говорит шеф-повар. Поскольку помидоры при хранении будут полностью покрыты маслом, поэтому он советует выбрать качественное оливковое масло extra-virgin. Однако с пониманием подчеркнул, что если для кого-то такое масло несколько дорогое (а его нужно примерно 150-200 мл на банку), то вполне можно обойтись и подсолнечным. Кстати, Клопотенко отмечает, что следует быть внимательными к тому, чтобы помидоры были всегда покрыты маслом, даже если вы их уже употребляете. Это продлит срок их хранения, и они не будут портиться.
Готовые вяленые помидоры нужно хранить в холодильнике, но не пытайтесь есть их сразу — пусть насытятся ароматом специй и собственным вкусом. Оставьте их в покое хотя бы на месяц.Важно
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