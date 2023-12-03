В'ялені помідори на зиму: для соусів, підлив, начинок, бутербродів

На думку українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, в'ялені помідори прикрасять смаковий акорд багатьох страв.

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В'ялені помідори — це універсальна італійська страва, яка добре смакує самостійно або як складова соусів, підливи, начинки для пирогів чи бутербродів з сиром на кшталт моцарелли. Один з найпростіших рецептів в’ялення помідорів запропоновано у рубриці "Дивогляд" 5 каналу.

В’ялені помідори

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

cіль велика (краще морська) — за смаком;

оливкова олія — 2-3 ст. л.;

сушені спеції (орегано, базилік, петрушка, чебрець) — за смаком;

часник — 3 зубчики;

чорний перець мелений (суміш перців) — за смаком.

Помідори розрізаємо навпіл, виймаємо серцевину, залишаючи тільки стінки.

Розкладаємо на деко половинки помідорів розрізом догори, в кожну половинку кладемо листочки розмарину та по 1-2 часточки часнику.

Деко з помідорами ставимо в розігріту до 120 градусів духовку, а через півгодини зменшуємо температуру до 80 градусів і тримаємо там помідори не менше трьох годин.

Готові помідори мають бути сухими, проте вони не повинні стати сушкою.

Складаємо помідори в банку і заливаємо олією. Зберігати в холодильнику.

Маленькі хитрощі при приготуванні в'ялених помідорів

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що у нього в холодильнику завжди є баночка в'ялених помідорів, які прикрасять смак багатьох страв — від найпростішої брускети до паштету з печінки.

Тож, кілька порад від знавця не тільки української, а й італійської кухні.

Клопотенко радить обирати помідори середнього або маленького розміру. А найкраще підійдуть сорти сливка, черрі та коктейльні. Бажано, щоб вони були однакового розміру, тоді помідори висушаться у духовці одночасно та рівномірно.

Олію можете обрати як оливкову, так і соняшникову, говорить шеф-кухар. Оскільки помідори при зберіганні будуть повністю покриті олією, тому він радить вибрати якісну оливкову олію extra-virgin. Проте із розумінням підкреслив, що якщо для когось така олія дещо дорога (а її потрібно приблизно 150-200 мл на банку), то цілком можна обійтися й соняшниковою. До речі, Клопотенко зауважує, що слід бути уважними до того, аби помідори були завжди покриті олією, навіть якщо ви їх уже вживаєте. Це подовжить термін їх зберігання, і вони не псуватимуться.

Готові в’ялені помідори потрібно зберігати у холодильнику, але не намагайтеся їсти їх відразу — нехай наситяться ароматом спецій і власним смаком. Залиште їх у спокої хоча б на місяць.

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