Зелені помідори по-грузинськи: рецепт ароматної та апетитної закуски

Помідори, приготовані таким способом, готові до вживання в їжу вже через 10 днів.

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На городах залишається ще чимало помідорів, які навряд чи дозріють, оскільки жовтень з його холодами та дощами вже не за горами. Тож якщо у вас є трохи часу та бажання, пропонуємо приготувати з них надзвичайно смачну страву — зелені помідори по-грузинськи. Ароматні та з пряним смаком вони стануть окрасою будь-якого столу. Рецепт цієї закуски, яким поділилися в блозі "Домашня консервація", у вас обов'язково попросять.

Зелені помідори по-грузинськи

Інгредієнти:

зелені помідори — 2 кг;

перець пепероні — 10 шт;

часник — 1 шт;

кріп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

селера — 1 пучок;

кінза — 1 пучок;

сіль.

Спосіб приготування:

Усі продукти ретельно промити і промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Помідори підрізати так, щоб вийшла кишенька. Натерти помідори сіллю зсередини і помістити в миску, щоб вони пускали сік.

Перець і зелень дрібно порізати. Часник пропустити через прес, після чого все ретельно перемішати в мисці. У кожен помідор покласти ароматну зелень приблизно по столовій ложці.

Скласти помідори в банку і закрити капроновою кришкою. Помістити банки з помідорами в прохолодне місце. Помідори готові до вживання через 10 днів.

Раніше Фокус писав, як приготувати помідори, мариновані холодним способом.