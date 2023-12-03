Куриный шницель з сыром "Пармезан" и цедрой лимона: пошаговый рецепт

Самым важным ингредиентом, чтобы куриный шницель получился вкусным, является панировка.

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В oтличиe oт пpивычныx мяcныx шницeлeй, кoтopыe pacпpocтpaнeны в миpoвыx куxняx, куpиный шницeль, пo бoльшoму cчeту, oтличaeтcя oт ниx тoлькo видoм мяca, ну и, cпocoбoм eгo пoдгoтoвки и вpeмeнeм oбжapки. Элисон Адамс, кулинарный писатель и тестер рецептов, поделился рецептом приготовления куриного шницеля, сообщает Taste.

Ингредиенты

2 стакана панировочных сухарей;

1/3 стакана мелко натертого сыра "Пармезан";

1 столовая ложка мелко натертой цедры лимона;

2 столовые ложки мелко нарезанных свежих листьев петрушки;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1/2 стакана муки;

1 яйцо;

1 столовая ложка цельного молока;

550 г куриного филе;

масло растительное, для жарки.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте на тарелке панировочные сухари, натертый сыр, цедру лимона, петрушку и чесночный порошок. Добавьте соль и перец.

Шаг 2. Нарежьте куриное филе так, как вы обычно делаете на отбивные, и отбейте (не слишком тонко), накрыв их пищевой пленкой.

Шаг 3. Выложите муку на тарелку.

Шаг 4. Взбейте яйцо и молоко в неглубокой миске.

Шаг 5. Обваляйте 1 кусок курицы в муке, стряхнув излишки.

Шаг 6. Обмакните мясо в яичную смесь и обваляйте в смеси панировочных сухарей. Выложите на тарелку. Повторите то же самое с оставшейся курицей.

Шаг 7. Нагрейте масло в сковороде на средне-сильном огне. Готовьте курицу партиями по 4–5 минут с каждой стороны или до золотистого цвета и полной готовности.

Шаг 8. Переложите обжаренное мясо на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать жир.

С чем подавать шницель

Шницель любит капусту, нарезанную тонкими ломтиками, салат из капусты или тушеную в сливках с беконом. В качестве гарнира еще подойдет картофельное пюре. Шницель из куриного мяса также можно нарезать тонкими ломтиками и добавить в салат "Цезарь".

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