Курячий шніцель із сиром "Пармезан" і цедрою лимона: покроковий рецепт
Найважливішим інгредієнтом, щоб курячий шніцель вийшов смачним, є панірування.
На відміну від звичних м'ясних шніцелів, що поширені у світових кухнях, курячий шніцель, за великим рахунком, відрізняється від них лише видом м'яса, ну і, способом його підготовки та часом обсмажування. Елісон Адамс, кулінарний письменник і тестер рецептів, поділився рецептом приготування курячого шніцеля, повідомляє Taste.
Інгредієнти
- 2 склянки панірувальних сухарів;
- 1/3 склянки дрібно натертого сиру "Пармезан";
- 1 столова ложка дрібно натертої цедри лимона;
- 2 столові ложки дрібно нарізаного свіжого листя петрушки;
- 1 чайна ложка часникового порошку;
- 1/2 склянки борошна;
- 1 яйце;
- 1 столова ложка незбираного молока;
- 550 г курячого філе;
- олія рослинна, для смаження.
Приготування
Крок 1. Змішайте на тарілці панірувальні сухарі, натертий сир, цедру лимона, петрушку та часниковий порошок. Додайте сіль і перець.
Крок 2. Наріжте куряче філе так, як ви зазвичай робите на відбивні, і відбийте (не надто тонко), накривши їх харчовою плівкою.
Крок 3. Викладіть борошно на тарілку.
Крок 4. Збийте яйце і молоко в неглибокій мисці.
Крок 5. Обваляйте 1 шматок курки в борошні, струсивши надлишки.
Крок 6. Вмочіть м'ясо в яєчну суміш і обваляйте в суміші панірувальних сухарів. Викладіть на тарілку. Повторіть те саме з рештою курки.
Крок 7. Нагрійте олію в сковороді на середньо-сильному вогні. Готуйте курку партіями по 4-5 хвилин з кожного боку або до золотистого кольору і повної готовності.
Крок 8. Перекладіть обсмажене м'ясо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати жир.
Із чим подавати шніцель
Шніцель полюбляє капусту, нарізану тонкими скибочками, салат із капусти або тушковану в вершках із беконом. Як гарнір ще підійде картопляне пюре. Шніцель із курячого м'яса також можна нарізати тонкими скибочками і додати в салат "Цезар".
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