Как приготовить идеальный рис по рецепту шеф-повара

Рецептом идеального риса поделился известный британский шеф-повар Джейми Оливер.

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Идеальный рис сварить нелегко, если вы счастливый обладатель рисоварки, то задача облегчается, так как этот агрегат все сделает сам. Но если в вашем распоряжении, только кастрюля и плита, то стоит воспользоваться советами Джейми Оливера, известного британского шеф-повара, пишет The Mirror.

Джейми Оливер советует в первую очередь, нужно разобраться в правильных пропорциях воды и риса. Сложность в том, что разные виды риса требуют разного количества жидкости. Шеф-повар уверяет, что его рецепт позволяет не переживать из-за этого и подойдет для большинства сортов.

"Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и дождитесь, когда она закипит. Рис обязательно нужно промыть под проточной водой, пока она не станет прозрачной. Это избавит зерна от возможного сора и крахмала", — говорит Оливер.

Промытый рис не будет слипаться и получится рассыпчатым. Оливер промывает рис через друшлаг.

Далее Оливер засыпает рис в кипящую воду и ждет, когда рисинки начнут плавать по кругу. С этого момента рис нужно варить 5 минут.

Далее Оливер советует откинуть рис на дуршлаг и накрыть его фольгой или крышкой подходящего размера, чтобы он продолжил томиться. В освободившуюся кастрюлю налейте 2,5 сантиметра воды, доведите ее до кипения и поставьте сверху дуршлаг с рисом. На "водяной бане" рис нужно готовить 8-10 минут. Затем снять и насладиться превосходным результатом.

Тем, кто освоит его метод, Джейми Оливер советует попробовать поэкспериментировать и добавить в гарнир натуральные ароматизаторы, которые придадут ему пикантности. В воду с рисом можно положить любимые ароматные травы, карри, палочку корицы или полоску цедры лимона.

К такому рису идеально подойдет вкусный запеченный мясной рулет. Это блюдо можно приготовить и на праздники.