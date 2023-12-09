Як приготувати ідеальний рис за рецептом шеф-кухаря

Рецептом ідеального рису поділився відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер.

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Ідеальний рис зварити нелегко, якщо ви щасливий володар рисоварки, то завдання полегшується, адже цей агрегат все зробить сам. Але якщо у вашому розпорядженні, тільки каструля і плита, то варто скористатися порадами Джеймі Олівера, відомого британського шеф-кухаря, пише The Mirror.

Джеймі Олівер радить насамперед, потрібно розібратися в правильних пропорціях води і рису. Складність у тому, що різні види рису потребують різної кількості рідини. Шеф-кухар запевняє, що його рецепт дає змогу не переживати через це і підійде для більшості сортів.

"Поставте велику каструлю з підсоленою водою на вогонь і дочекайтеся, коли вона закипить. Рис обов'язково потрібно промити під проточною водою, поки вона не стане прозорою. Це позбавить зерна від можливого сміття і крохмалю", — каже Олівер.

Промитий рис не буде злипатися і вийде розсипчастим. Олівер промиває рис через друшлаг.

Далі Олівер засипає рис у киплячу воду і чекає, коли рисинки почнуть плавати по колу. З цього моменту рис потрібно варити 5 хвилин.

Далі Олівер радить відкинути рис на друшляк і накрити його фольгою або кришкою відповідного розміру, щоб він продовжив томитися. У каструлю, що звільнилася, налийте 2,5 сантиметра води, доведіть її до кипіння і поставте зверху друшляк із рисом. На "водяній бані" рис потрібно готувати 8-10 хвилин. Потім зняти і насолодитися чудовим результатом.

Тим, хто опанує його метод, Джеймі Олівер радить спробувати поекспериментувати й додати до гарніру натуральні ароматизатори, що додадуть йому пікантності. У воду з рисом можна покласти улюблені ароматні трави, карі, паличку кориці або смужку цедри лимона.

До такого рису ідеально підійде смачний запечений м'ясний рулет. Цю страву можна приготувати і на свята.