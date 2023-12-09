Самое праздничное блюдо: как приготовить жюльен из грибов

Это популярная горячая закуска, которую невероятно просто приготовить.

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Популярная горячая закуска под названием жюльен – это одно из самых популярных праздничных блюд. К слову, в Европе его называют "кокот" и готовят в специальной посуде, под названием кокотница. Эту порционную закуску так и подают на стол в этих маленьких ковшиках.

А слово julienne французские повара обозначают способ нарезки овощей тонкой соломкой, предназначенных для супов и салатов.

Жюльены готовят и с мясом, и с курицей, и с морепродуктами, а также с грибами. Это самое недорогой способ приготовить это вкусное блюдо. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Жюльен из грибов

Ингредиенты:

мука – 2 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

сливки жирностью 22% – 300 мл;

две луковицы;

шампиньоны – 700 г;

растительное масло;

твердый сыр– 150 г;

соль, перец, укроп.

Сначала приготовьте соус для жюльена из грибов. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте. В небольшой сухой сотейник всыпьте муку и, постоянно помешивая, обжарьте ее до золотистого цвета.

Добавьте сметану, сливки и укроп. Посолите, поперчите и перемешайте соус для жюльена. Постоянно помешивая, доведите соус до кипения на среднем огне и сразу снимите с огня.

Лук очистите и очнеь мелко нарежьте, шампиньоны помойте и нарежьте небольшими кубиками.

В сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте лук. Добавьте грибы и обжарьте вместе.

В сковороду с грибами и луком влейте приготовленный ранее соус, перемешайте и прогрейте.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Будущий жюльен разложите по порционным кокотницам, металлическим, или керамическим. Сыр натрите на средней или мелкой терке. Посыпьте грибы в соусе и запекайте жюльен до румяной корочки в течение 20–25 минут.

Соус для жюльена из грибов можно приготовить только на сливках. Сметана сделает соус более густым и придаст кислинку. Также к шампиньонам можно добавить сушеные лесные грибы. Тогда получится более ароматно.

Если вы составляете праздничное меню, то также вы можете приготовить запеченный рулет из фарша.