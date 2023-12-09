Найсвятковіша страва: як приготувати жульєн із грибів

Це популярна гаряча закуска, яку неймовірно просто приготувати.

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Популярна гаряча закуска під назвою жульєн — це одна з найпопулярніших святкових страв. До речі, в Європі її називають "кокот" і готують у спеціальному посуді, під назвою кокотниця. Цю порційну закуску так і подають на стіл у цих маленьких ковшиках.

А словом julienne французькі кухарі позначають спосіб нарізання овочів тонкою соломкою, призначених для супів і салатів.

Жюльєни готують і з м'ясом, і з куркою, і з морепродуктами, а також із грибами. Це найдешевший спосіб приготувати цю смачну страву. Рецептом поділилися на сайті Kolizhanka.

Жульєн із грибів

Інгредієнти:

борошно — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

вершки жирністю 22% — 300 мл;

дві цибулини;

печериці — 700 г;

рослинна олія;

твердий сир — 150 г;

сіль, перець, кріп.

Спочатку приготуйте соус для жульєну з грибів. Кріп вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. У невеликий сухий сотейник всипте борошно і, постійно помішуючи, обсмажте його до золотистого кольору.

Додайте сметану, вершки та кріп. Посоліть, поперчіть і перемішайте соус для жульєна. Постійно помішуючи, доведіть соус до кипіння на середньому вогні й одразу зніміть з вогню.

Цибулю очистить і дрібно наріжте, печериці помийте і наріжте невеликими кубиками.

У сковорідці нагрійте олію та обсмажте цибулю. Додайте гриби та обсмажте разом.

У сковорідку з грибами та цибулею влийте приготований раніше соус, перемішайте і прогрійте.

Нагрійте духовку до 180 градусів. Майбутній жульєн розкладіть по порційних кокотницях, металевих або керамічних. Сир натріть на середній або дрібній тертці. Посипте гриби в соусі та запікайте жульєн до рум'яної скоринки протягом 20-25 хвилин.

Соус для жульєну з грибів можна приготувати тільки на вершках. Сметана зробить соус густішим і додасть кислинки. Також до печериць можна додати сушені лісові гриби. Тоді вийде більш ароматно.

Якщо ви складаєте святкове меню, то також ви можете приготувати запечений рулет із фаршу.