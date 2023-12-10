Быстрая паста с лососем и лимонно-сливочным соусом: рецепт вкусного ужина
Пасту с лососем можно без особого труда приготовить на ужин или обед. Это блюдо быстро готовится и красиво смотрится на столе.
Этот простой рецепт вкуснейшей пасты с лососем с зеленым горошком и цедрой лимона вам точно понравится. Способом приготовления поделилась кулинар Амира Георгий, пишет Taste.
Ингредиенты
- 300 г макарон лингвини;
- 1 пучок спаржи, обрезанный и нарезанный на кусочки длиной 4 см;
- 1/2 стакана замороженной стручковой фасоли;
- 100 г сахарного консервированного зеленого горошка;
- 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;
- 800 г филе лосося без кожи (4 куска по 200 г);
- 40 г сливочного масла;
- 4 зубчика чеснока (раздавленных);
- 2 чайные ложки тертой цедры лимона;
- 1/2 стакана белого сухого вина;
- 300 мл легких сливок (15-20%);
- 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- немного лимонной цедры для подачи.
Приготовление
Шаг 1. Нагрейте масло в большой глубокой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте куски лосося. Готовьте по 4 минуты с каждой стороны или до желаемой готовности. Переложите на тарелку, остудите приблизительно 2 минуты. Разделите мясо рыбы слоями, удалите косточки.
Шаг 2. Отварите макароны в большой кастрюле, следуя инструкциям на упаковке, до состояния "аль денте", добавив в течение последних 2 минут варки спаржу, фасоль, сахарный горошек, слейте жидкость.
Шаг 3. Растопите сливочное масло в той же сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок. Готовьте, помешивая, 30 секунд или до появления аромата. Добавьте цедру лимона и вино. Варите на медленном огне без крышки 2 минуты или пока вино не выпарится наполовину. Добавьте сливки. Доведите до кипения. Добавьте макароны с овощами и укроп. Готовьте, пока не прогреется. Добавьте лосось и лимонный сок. Подавайте, посыпав цедрой лимона.
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