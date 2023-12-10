Быстрая паста с лососем и лимонно-сливочным соусом: рецепт вкусного ужина

Пасту с лососем можно без особого труда приготовить на ужин или обед. Это блюдо быстро готовится и красиво смотрится на столе.

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Этот простой рецепт вкуснейшей пасты с лососем с зеленым горошком и цедрой лимона вам точно понравится. Способом приготовления поделилась кулинар Амира Георгий, пишет Taste.

Ингредиенты

300 г макарон лингвини;

1 пучок спаржи, обрезанный и нарезанный на кусочки длиной 4 см;

1/2 стакана замороженной стручковой фасоли;

100 г сахарного консервированного зеленого горошка;

1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;

800 г филе лосося без кожи (4 куска по 200 г);

40 г сливочного масла;

4 зубчика чеснока (раздавленных);

2 чайные ложки тертой цедры лимона;

1/2 стакана белого сухого вина;

300 мл легких сливок (15-20%);

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа;

2 столовые ложки лимонного сока;

немного лимонной цедры для подачи.

Приготовление

Шаг 1. Нагрейте масло в большой глубокой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте куски лосося. Готовьте по 4 минуты с каждой стороны или до желаемой готовности. Переложите на тарелку, остудите приблизительно 2 минуты. Разделите мясо рыбы слоями, удалите косточки.

Шаг 2. Отварите макароны в большой кастрюле, следуя инструкциям на упаковке, до состояния "аль денте", добавив в течение последних 2 минут варки спаржу, фасоль, сахарный горошек, слейте жидкость.

Шаг 3. Растопите сливочное масло в той же сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок. Готовьте, помешивая, 30 секунд или до появления аромата. Добавьте цедру лимона и вино. Варите на медленном огне без крышки 2 минуты или пока вино не выпарится наполовину. Добавьте сливки. Доведите до кипения. Добавьте макароны с овощами и укроп. Готовьте, пока не прогреется. Добавьте лосось и лимонный сок. Подавайте, посыпав цедрой лимона.

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