Швидка паста з лососем і лимонно-вершковим соусом: рецепт смачної вечері
Пасту з лососем можна без особливих зусиль приготувати на вечерю або обід. Ця страва швидко готується і має гарний вигляд на столі.
Цей простий рецепт смачної пасти з лососем із зеленим горошком і цедрою лимона вам точно сподобається. Способом приготування поділилася кулінар Аміра Георгій, пише Taste.
Інгредієнти
- 300 г макаронів лінгвіні;
- 1 пучок спаржі, обрізаний і нарізаний на шматочки завдовжки 4 см;
- 1/2 склянки замороженої стручкової квасолі;
- 100 г цукрового консервованого зеленого горошку;
- 1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;
- 800 г філе лосося без шкіри (4 шматки по 200 г);
- 40 г вершкового масла;
- 4 зубчики часнику (розчавлених);
- 2 чайні ложки тертої цедри лимона;
- 1/2 склянки білого сухого вина;
- 300 мл легких вершків (15-20%);
- 2 столові ложки нарізаного свіжого кропу;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- трохи лимонної цедри для подачі.
Приготування
Крок 1. Нагрійте олію у великій глибокій сковороді на середньо-сильному вогні. Додайте шматки лосося. Готуйте по 4 хвилини з кожного боку або до бажаної готовності. Перекладіть на тарілку, остудіть приблизно 2 хвилини. Розділіть м'ясо риби шарами, видаліть кісточки.
Крок 2. Відваріть макарони у великій каструлі, дотримуючись інструкцій на упаковці, до стану "аль денте", додавши протягом останніх 2 хвилин варіння спаржу, квасолю, цукровий горошок, злийте рідину.
Крок 3. Розтопіть вершкове масло в тій же сковороді на середньому вогні. Додайте часник. Готуйте, помішуючи, 30 секунд або до появи аромату. Додайте цедру лимона і вино. Варіть на повільному вогні без кришки 2 хвилини або поки вино не випарується наполовину. Додайте вершки. Доведіть до кипіння. Додайте макарони з овочами та кріп. Готуйте, поки не прогріється. Додайте лосось і лимонний сік. Подавайте, посипавши цедрою лимона.
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