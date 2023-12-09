Дух Рождества: волшебный штоллен от Мишеля Суа (фото)

Особое оформление штоллена символизирует новорожденного Христа в белоснежных пеленках. Если вам удастся не съесть это восхитительное лакомство сразу, вы сможете наслаждаться им как минимум три месяца.

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Рождественский штоллен – это сдобный дрожжевой пирог продолговатой формы. В тесто добавляют много специй, сухофруктов, цукатов и орехов. Готовый штоллен обильно обсыпают сахарной пудрой, что вместе с особой формовкой символизирует младенца Христа в белоснежных пеленках. О том, какая страна является родиной штоллена – Австрия или Германия – пекари спорят уже не один век. Рецепт рождественского штоллена из книги Мишеля Суа опробовал Фокус.

Известный пекарь Мишель Суа, основатель и директор Института выпечки в Сан-Франциско (SFBI), считается признанным экспертом в пекарском мире. Попробуйте приготовить штоллен по его рецепту и ваши старания по достоинству оценят все, кого вы угостите этим роскошным лакомством.

Для выпечки штоллена вам понадобятся точные кухонные весы и немного терпения.

Ингредиенты

Сухофрукты, цукаты и орехи:

изюм – 120 г;

лимонные цукаты – 55 г;

апельсиновые цукаты – 35 г;

свежая цедра одного лимона и одного апельсина;

очищенный миндаль – 50 г;

ром 20 г.

Опара:

хлебная мука – 75 г;

вода 50 г;

сухие быстрорастворимые дрожжи – на кончике ножа.

Тесто:

мука пшеничная – 210 г;

молоко – 30 г;

сухие быстрорастворимые дрожжи – 12 г;

соль – 5 г;

сахар – 30 г;

небольшое куриное яйцо – 1 шт. (32 г);

смесь пряностей для рождественской выпечки (корица, имбирь, мускат, кардамон, мускатный орех) – 3 г;

сливочное масло несоленое 165 г.

Приготовление

Шаг 1

Замочите сухофрукты, цукаты и орехи в роме как минимум за сутки до выпечки.

Шаг 2

Накануне выпечки поставьте опару. Смешайте в миске дрожжи, воду и муку. Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 12-16 часов.

Шаг 3

На следующий день замесите тесто. В теплом молоке разведите дрожжи и дайте им четверть часа на активацию. Когда на поверхности молока начнет образовываться пена, начинайте замес.

Шаг 4

В большой миске смешайте опару и дрожжи с молоком. Яйца разотрите с сахаром, а сливочное масло – с солью. Муку просейте дважды вместе с пряностями.

Шаг 5

Добавьте к опаре яйца с сахаром, перемешайте до однородности.

Шаг 6

Начните частями добавлять муку, замешивая тесто сначала лопаткой, а потом руками.

Шаг 7

Когда вся мука будет добавлена в тесто, начните добавлять соленое масло. За один прием добавляйте не больше чайной ложки, а следующую порцию – только после того, как предыдущая полностью разойдется в тесте.

Шаг 8

Когда тесто сформируется, добавьте смесь сухофруктов, цукатов и орехов. Месите тесто до тех пор, пока добавки не распределятся равномерно. Дайте тесту отдохнуть на столе под пленкой 30 минут.

Шаг 9

Разделите тесто на две части, подкатайте их в шар, и положите в миски, смазанные растительным маслом. Накройте миски пленкой и дайте тесту подняться в течении 2,5 часов.

Шаг 10

Подпылите стол мукой. Аккуратно выложите тесто на стол. Слегка расплющите его в лепешку и сложите "книжкой". Переложите заготовки на противень, застеленный силиконовым ковриком для выпечки. Накройте заготовки пленкой и дайте расстояться 1 час.

Шаг 11

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте штоллены около получаса. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.

Шаг 12

Готовые штоллены сразу снимите с противня и дайте остыть на решетке.

Шаг 13

Смажьте штоллены растопленным сливочным маслом, обваляйте в крупнокристаллическом сахаре и обильно посыпьте со всех сторон сахарной пудрой. Дайте им немного постоять на решетке, чтобы впиталось масло. После этого заверните в пергамент и уберите в темное прохладное место для выдержки.

Рождественский штоллен по рецепту Мишеля Суа

Как и многие другие виды рождественской выпечки, богатой пряностями, штоллен полностью раскроет свой вкус не раньше чем через две недели. Вы можете испечь его с запасом и баловать себя этим великолепным десертом по меньшей мере три месяца.

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