Дух Різдва: чарівний штолен від Мішеля Суа (фото)

Особливе оформлення штолена символізує новонародженого Христа в білосніжних пелюшках. Якщо вам вдасться не з'їсти ці чудові ласощі одразу, ви зможете насолоджуватися ними щонайменше три місяці.

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Різдвяний штолен — це здобний дріжджовий пиріг довгастої форми. У тісто додають багато спецій, сухофруктів, цукатів і горіхів. Готовий штолен рясно обсипають цукровою пудрою, що разом з особливим формуванням символізує немовля Христа в білосніжних пелюшках. Про те, яка країна є батьківщиною штолена — Австрія чи Німеччина — пекарі сперечаються вже не одне століття. Рецепт різдвяного штолена з книги Мішеля Суа випробував Фокус.

Відомий пекар Мішель Суа, засновник і директор Інституту випічки в Сан-Франциско (SFBI), вважається визнаним експертом у пекарському світі. Спробуйте приготувати штолен за його рецептом і ваші старання гідно оцінять усі, кого ви пригостите цими розкішними ласощами.

Для випікання штолена вам знадобляться точні кухонні ваги і трохи терпіння.

Інгредієнти

Сухофрукти, цукати та горіхи:

родзинки — 120 г;

лимонні цукати — 55 г;

апельсинові цукати — 35 г;

свіжа цедра одного лимона й одного апельсина;

очищений мигдаль — 50 г;

ром — 20 г.

Опара:

хлібне борошно — 75 г;

вода 50 г;

сухі швидкорозчинні дріжджі — на кінчику ножа.

Тісто:

борошно пшеничне — 210 г;

молоко — 30 г;

сухі швидкорозчинні дріжджі — 12 г;

сіль — 5 г;

цукор — 30 г;

невелике куряче яйце — 1 шт. (32 г);

суміш прянощів для різдвяної випічки (кориця, імбир, мускат, кардамон, мускатний горіх) — 3 г;

вершкове масло несолоне 165 г.

Приготування

Крок 1

Замочіть сухофрукти, цукати і горіхи в ромі щонайменше за добу до випічки.

Крок 2

Напередодні випічки поставте опару. Змішайте в мисці дріжджі, воду та борошно. Накрийте плівкою і залиште за кімнатної температури на 12-16 годин.

Крок 3

Наступного дня замісіть тісто. У теплому молоці розведіть дріжджі й дайте їм чверть години на активацію. Коли на поверхні молока почне утворюватися піна, починайте заміс.

Крок 4

У великій мисці змішайте опару і дріжджі з молоком. Яйця розітріть із цукром, а вершкове масло — із сіллю. Борошно просійте двічі разом із прянощами.

Крок 5

Додайте до опари яйця з цукром, перемішайте до однорідності.

Крок 6

Почніть частинами додавати борошно, замішуючи тісто спочатку лопаткою, а потім руками.

Крок 7

Коли все борошно буде додано в тісто, почніть додавати солоне масло. За один прийом додавайте не більше чайної ложки, а наступну порцію — тільки після того, як попередня повністю розійдеться в тісті.

Крок 8

Коли тісто сформується, додайте суміш сухофруктів, цукатів і горіхів. Місіть тісто доти, доки добавки не розподіляться рівномірно. Дайте тісту відпочити на столі під плівкою 30 хвилин.

Крок 9

Розділіть тісто на дві частини, підкачайте їх у кулю і покладіть у миски, змащені рослинною олією. Накрийте миски плівкою і дайте тісту піднятися протягом 2,5 годин.

Крок 10

Припорошіть стіл борошном. Акуратно викладіть тісто на стіл. Злегка розплющіть його в корж і складіть "книжкою". Перекладіть заготовки на деко, застелене силіконовим килимком для випічки. Накрийте заготовки плівкою і дайте відстоятися 1 годину.

Крок 11

Розігрійте духовку до 190 градусів. Випікайте штолени приблизно пів години. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.

Крок 12

Готові штолени одразу зніміть із дека і дайте охолонути на решітці.

Крок 13

Змастіть штолени розтопленим вершковим маслом, обваляйте в крупнокристалічному цукрі та рясно посипте з усіх боків цукровою пудрою. Дайте їм трохи постояти на решітці, щоб увібралося масло. Після цього загорніть у пергамент і приберіть у темне прохолодне місце для витримки.

Різдвяний штолен за рецептом Мішеля Суа

Як і багато інших видів різдвяної випічки, багатої на прянощі, штолен повністю розкриє свій смак не раніше ніж через два тижні. Ви можете спекти його із запасом і балувати себе цим чудовим десертом щонайменше три місяці.

Нагадаємо, щоб наповнити дім ароматом Різдва, спечіть Англійський кекс із цукатами, горіхами та флердоранжем. Цей ідеальний кекс традиційно готують до свята в Британії, а про його смак ви пам'ятатимете цілий рік.

Раніше Фокус писав, як спекти грецький різдвяний хліб — Христопсомо. Цей традиційний хліб багато прикрашається, щоб наступний рік був щасливим і врожайним. У деяких регіонах Греції в тісто прийнято додавати червоне вино.