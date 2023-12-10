Лимонный пирог с глазурью: рецепт простой и ароматной выпечки

С учетом простоты приготовления, вы удивитесь, какую изысканную выпечку можно приготовить в домашних условиях.

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Этот лимонный пирог с глазурью понравится всем ценителям цитрусовых десертов. Пирог получается кисло-сладкий и очень вкусный! Рецептом поделилась кулинар Трейси Резерфорд, пишет Taste.

Ингредиенты

Тесто:

225 г сливочного масла комнатной температуры, нарезанного;

215 г (1 стакан) сахарной пудры;

3 чайные ложки мелко натертой цедры лимона;

3 яйца;

225 г (полтора стакана) муки;

125 мл (1/2 стакана) лимонного сока;

1 чайная ложка соды.

Глазурь:

150 г (1 стакан) просеянной смеси сахарной пудры;

25 г сливочного масла, растопленного;

1,5 столовой ложки процеженного лимонного сока.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 170C/150C с конвекцией. Смажьте маслом форму размером 16 х 26 см (дно) и застелите бумагой для выпечки.

Шаг 2. Венчиком взбейте масло, сахар и цедру лимона до бледной кремовой массы. Добавляйте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте предварительно просеянную муку, затем лимонный сок и перемешайте до однородной массы.

Шаг 3. Выложите тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте 30 минут или до тех пор, пока корж не станет слегка золотистым. Оставьте в форме на 10 минут, затем переложите на решетку для полного остывания.

Шаг 4. Для приготовления глазури смешайте в миске сахарную пудру, сливочное масло и 1 столовую ложку лимонного сока и перемешайте до получения однородной массы, при необходимости добавляя еще сока. Распределить по торту и оставить на 1 час или до застывания. Разрежьте на квадраты и подавайте. Кусочки пирога можно украсить листиками мяты.

Вы также можете приготовить белые рождественские ламингтоны с глазурью. Этот бисквит не только эффектный по вкусу и текстуре, но еще и невероятно красиво смотрится в разрезе.