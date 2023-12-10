Лимонний пиріг із глазур'ю: рецепт простої та ароматної випічки

З урахуванням простоти приготування, ви здивуєтеся, яку вишукану випічку можна приготувати в домашніх умовах.

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Цей лимонний пиріг із глазур'ю сподобається всім поціновувачам цитрусових десертів. Пиріг виходить кисло-солодкий і дуже смачний! Рецептом поділилася кулінарка Трейсі Резерфорд, пише Taste.

Інгредієнти

Тісто:

225 г вершкового масла кімнатної температури, нарізаного;

215 г (1 склянка) цукрової пудри;

3 чайні ложки дрібно натертої цедри лимона;

3 яйця;

225 г (півтори склянки) борошна;

125 мл (1/2 склянки) лимонного соку;

1 чайна ложка соди.

Глазур:

150 г (1 склянка) просіяної суміші цукрової пудри;

25 г вершкового масла, розтопленого;

1,5 столової ложки процідженого лимонного соку.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 170C/150C з конвекцією. Змастіть маслом форму розміром 16 х 26 см (дно) і застеліть папером для випічки.

Крок 2. Вінчиком збийте масло, цукор і цедру лимона до блідої кремової маси. Додавайте яйця по одному, добре збиваючи після кожного додавання. Додайте попередньо просіяне борошно, потім лимонний сік і перемішайте до однорідної маси.

Крок 3. Викладіть тісто в підготовлену форму і розрівняйте поверхню. Випікайте 30 хвилин або до тих пір, поки корж не стане злегка золотистим. Залиште у формі на 10 хвилин, потім перекладіть на решітку для повного охолодження.

Крок 4. Для приготування глазурі змішайте в мисці цукрову пудру, вершкове масло і 1 столову ложку лимонного соку та перемішайте до отримання однорідної маси, за необхідності додаючи ще соку. Розподілити по торту і залишити на 1 годину або до застигання. Розріжте на квадрати і подавайте. Шматочки пирога можна прикрасити листочками м'яти.

Ви також можете приготувати білі різдвяні ламінгтони з глазур'ю. Цей бісквіт не тільки ефектний за смаком і текстурою, а ще й має неймовірно гарний вигляд у розрізі.