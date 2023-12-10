Праздничные закуски: фаршированные шампиньоны с пармезаном
Приготовить фаршированные грибы проще простого. Горячая закуска из фаршированных шампиньонов с потрясающим вкусом станет украшением стола.
Фаршированные грибы — одна из любимых закусок в праздничном меню. Такие грибочки будут идеальным блюдом, которое можно приготовить в последнюю минуту. Начинка для фаршированных шампиньонов может быть абсолютно разной. Быстрым рецептом поделилась кулинар Макинзе Гор, пишет Delish.
Ингредиенты
- растительное масло для смазки противеня;
- 700 г шампиньонов с большими шляпками;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 зубчика чеснока (измельченных);
- 1/4 стакана панировочных сухарей;
- щепотка соли;
- свежемолотый черный перец
- 150 г натертого сыра "Пармезан" и еще немного для начинки;
- 120 г сливочного сыра, размягченного;
- 2 столовые ложки свежей петрушки (мелко нарезанной) и еще немного для украшения;
- 1 столовая ложка свежего тимьяна (мелко нарезанного).
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Смажьте противень маслом. У грибов удалите ножки и мелко их (ножки) нарежьте. Выложите шляпки грибов на противень.
Шаг 2. В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте нарезанные ножки грибов и готовьте, пока большая часть влаги не выйдет, приблизительно 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата 1 минуту. Затем добавьте панировочные сухари и слегка поджарьте 3 минуты. Приправить солью и перцем. Снимите с огня и дайте немного остыть.
Шаг 3. В большой миске смешайте обжаренные ножки грибов, пармезан, сливочный сыр, петрушку и тимьян. Приправить солью и перцем. Наполните шляпки грибов начинкой и посыпьте сверху еще пармезаном.
Шаг 4. Запекайте, пока грибы не станут мягкими, а верх не зарумянится, около 20 минут.
Шаг 5. Выложите грибочки на блюдо. Перед подачей украсьте петрушкой.
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