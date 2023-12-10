Праздничные закуски: фаршированные шампиньоны с пармезаном

Приготовить фаршированные грибы проще простого. Горячая закуска из фаршированных шампиньонов с потрясающим вкусом станет украшением стола.

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Фаршированные грибы — одна из любимых закусок в праздничном меню. Такие грибочки будут идеальным блюдом, которое можно приготовить в последнюю минуту. Начинка для фаршированных шампиньонов может быть абсолютно разной. Быстрым рецептом поделилась кулинар Макинзе Гор, пишет Delish.

Ингредиенты

растительное масло для смазки противеня;

700 г шампиньонов с большими шляпками;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 зубчика чеснока (измельченных);

1/4 стакана панировочных сухарей;

щепотка соли;

свежемолотый черный перец

150 г натертого сыра "Пармезан" и еще немного для начинки;

120 г сливочного сыра, размягченного;

2 столовые ложки свежей петрушки (мелко нарезанной) и еще немного для украшения;

1 столовая ложка свежего тимьяна (мелко нарезанного).

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Смажьте противень маслом. У грибов удалите ножки и мелко их (ножки) нарежьте. Выложите шляпки грибов на противень.

Шаг 2. В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте нарезанные ножки грибов и готовьте, пока большая часть влаги не выйдет, приблизительно 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата 1 минуту. Затем добавьте панировочные сухари и слегка поджарьте 3 минуты. Приправить солью и перцем. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Шаг 3. В большой миске смешайте обжаренные ножки грибов, пармезан, сливочный сыр, петрушку и тимьян. Приправить солью и перцем. Наполните шляпки грибов начинкой и посыпьте сверху еще пармезаном.

Шаг 4. Запекайте, пока грибы не станут мягкими, а верх не зарумянится, около 20 минут.

Шаг 5. Выложите грибочки на блюдо. Перед подачей украсьте петрушкой.

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