Вкусное блюдо на ужин: рецепт запеченной индейки
Это рецепт запеченных ножек индейки – простое диетическое блюдо.
Запеченные ножки индейки, нарезанные на стейки, это основное блюдо миланской кухни. Самый распространенный вариант оссобуко, также называемый "миланский стиль", — с телятиной, но мы предлагаем вам более нежное и легкое мясо, но не менее вкусное благодаря маринаду с ароматными ароматами, такими как можжевельник, перец и розмарин. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Запеченная индейка
Ингредиенты:
- 4 голяшки индейки;
- 500 мл сухого белого вина;
- 2 зубчика чеснока;
- 3-4 веточки розмарина;
- соль;
- перец в зернах;
- ягоды можжевельника;
- оливковое масло.
Вымойте индюшачьи ножки, обсушите бумажными полотенцами и положите в миску. Залейте их белым вином, добавьте зубчики чеснока, розмарин, толченые ягоды можжевельника и несколько горошин перца. Оставить мариноваться на 3 часа. По истечении этого времени соберите рульки в форму для запекания, посолите их, поперчите и долейте половину маринада со специями.
Добавьте очищенный молодой картофель и сбрызните все парой столовых ложек оливкового масла.
Готовьте мясо в разогретой до 200° духовке около 40 минут. Достаньте из духовки и переложите запеченное мясо с гарниром на сервировочные тарелки.
И если хотите приготовить идеальный картофель и вам не хочется его запекать вместе с мясом. Попробуйте его приготовить по этому рецепту.
Очистите и нарежьте картофель ломтиками, оставьте на 10 минут в холодной воде. Высыпьте картофель в большую сковороду, добавьте масло, соль и перемешайте.
Жарьте на сильном огне, периодически помешивая, только после первых 5 минут готовки. Затем продолжайте подрумянивать еще минут 15. Таким способом мы получим хрустящий и хорошо подрумяненный картофель.
Также вы можете приготовить вкуснейший мясной рулет. Это блюдо из фарша, которое запекается в духовке. Его можно приготовить на ужин, или даже на праздничный стол.