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Еда

Вкусное блюдо на ужин: рецепт запеченной индейки

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Фото: Instagram iwona_gotowanietoproste | Запеченная индейка

Это рецепт запеченных ножек индейки – простое диетическое блюдо.

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Запеченные ножки индейки, нарезанные на стейки, это основное блюдо миланской кухни. Самый распространенный вариант оссобуко, также называемый "миланский стиль", — с телятиной, но мы предлагаем вам более нежное и легкое мясо, но не менее вкусное благодаря маринаду с ароматными ароматами, такими как можжевельник, перец и розмарин. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Запеченная индейка

Ингредиенты:

  • 4 голяшки индейки;
  • 500 мл сухого белого вина;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3-4 веточки розмарина;
  • соль;
  • перец в зернах;
  • ягоды можжевельника;
  • оливковое масло.

Вымойте индюшачьи ножки, обсушите бумажными полотенцами и положите в миску. Залейте их белым вином, добавьте зубчики чеснока, розмарин, толченые ягоды можжевельника и несколько горошин перца. Оставить мариноваться на 3 часа. По истечении этого времени соберите рульки в форму для запекания, посолите их, поперчите и долейте половину маринада со специями.

Добавьте очищенный молодой картофель и сбрызните все парой столовых ложек оливкового масла.

Готовьте мясо в разогретой до 200° духовке около 40 минут. Достаньте из духовки и переложите запеченное мясо с гарниром на сервировочные тарелки.

И если хотите приготовить идеальный картофель и вам не хочется его запекать вместе с мясом. Попробуйте его приготовить по этому рецепту.

Очистите и нарежьте картофель ломтиками, оставьте на 10 минут в холодной воде. Высыпьте картофель в большую сковороду, добавьте масло, соль и перемешайте.

Жарьте на сильном огне, периодически помешивая, только после первых 5 минут готовки. Затем продолжайте подрумянивать еще минут 15. Таким способом мы получим хрустящий и хорошо подрумяненный картофель.

Также вы можете приготовить вкуснейший мясной рулет. Это блюдо из фарша, которое запекается в духовке. Его можно приготовить на ужин, или даже на праздничный стол.