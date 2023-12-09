Смачна страва на вечерю: рецепт запеченої індички

Це рецепт запечених ніжок індички — проста дієтична страва.

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Запечені ніжки індички, нарізані на стейки, це основна страва міланської кухні. Найпоширеніший варіант оссобуко, також званий "міланський стиль", — з телятиною, але ми пропонуємо вам більш ніжне і легке м'ясо, але не менш смачне завдяки маринаду з ароматними ароматами, такими як ялівець, перець і розмарин. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Запечена індичка

Інгредієнти:

4 голяшки індички;

500 мл сухого білого вина;

2 зубчики часнику;

3-4 гілочки розмарину;

сіль;

перець у зернах;

ягоди ялівцю;

оливкова олія.

Вимийте індичі ніжки, обсушіть паперовими рушниками та покладіть у миску. Залийте їх білим вином, додайте зубчики часнику, розмарин, товчені ягоди ялівцю та кілька горошин перцю. Залишити маринуватися на 3 години. Після закінчення цього часу зберіть рульки у форму для запікання, посоліть їх, поперчіть і долийте половину маринаду зі спеціями.

Додайте очищену молоду картоплю і збризніть усе парою столових ложок оливкової олії.

Готуйте м'ясо в розігрітій до 200° духовці приблизно 40 хвилин. Дістаньте з духовки та перекладіть запечене м'ясо з гарніром на сервірувальні тарілки.

І якщо хочете приготувати ідеальну картоплю і вам не хочеться її запікати разом із м'ясом. Спробуйте її приготувати за цим рецептом.

Очистіть і наріжте картоплю скибочками, залиште на 10 хвилин у холодній воді. Висипте картоплю у велику сковорідку, додайте олію, сіль і перемішайте.

Смажте на сильному вогні, періодично помішуючи, тільки після перших 5 хвилин готування. Потім продовжуйте підрум'янювати ще хвилин 15. Таким способом ми отримаємо хрустку і добре підрум'янену картоплю.

Також ви можете приготувати дуже смачний м'ясний рулет. Це страва з фаршу, яка запікається в духовці. Його можна приготувати на вечерю, або навіть на святковий стіл.