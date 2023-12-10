Торт за 3 минуты: рецепт очень быстрого и вкусного бананового десерта в микроволновке
Перед подачей торт лучше подержать в холодильнике, чтобы он пропитался.
Если хочется чего-то сладкого, а тратить много времени на приготовление нет желания, рецепт торта за три минуті в микроволновке – лучшее, что поможет бістро обеспечить себе вкусній десерт. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".
Банановый торт в микроволновке
Ингредиенты:
Для коржа:
- спелый банан – 1 шт;
- какао – 2 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- подсластитель по вкусу;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Для крема:
- творог (без крупинок) – 180 гр;
- натуральный йогурт – 1 ст. л.
- подсластитель (сахар, сахарная пудра или сахарозаменитель) – по вкусу.
Способ приготовления:
Банан размять вилкой, добавить остальные ингредиенты и перемешать. Перелить тесто в форму, поставить в микроволновку на 3-4 минуты. Для крема просто смешать творог с йогуртом и сахарозаменителем.
Далее собираем торт. Для этого разрезать бисквит на две части, промазать его кремом – между коржами, сверху и по бокам.
Украсить торт по своему желанию. Можно посыпать его орехами или тертым шоколадом.
Чтобы торт был вкуснее, можно подержать его пару часов в холодильнике, чтобы он лучше пропитался.
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