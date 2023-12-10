Торт за 3 минуты: рецепт очень быстрого и вкусного бананового десерта в микроволновке

Перед подачей торт лучше подержать в холодильнике, чтобы он пропитался.

Related video

Если хочется чего-то сладкого, а тратить много времени на приготовление нет желания, рецепт торта за три минуті в микроволновке – лучшее, что поможет бістро обеспечить себе вкусній десерт. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".

Банановый торт в микроволновке

Ингредиенты:

Для коржа:

спелый банан – 1 шт;

какао – 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

подсластитель по вкусу;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для крема:

творог (без крупинок) – 180 гр;

натуральный йогурт – 1 ст. л.

подсластитель (сахар, сахарная пудра или сахарозаменитель) – по вкусу.

Способ приготовления:

Банан размять вилкой, добавить остальные ингредиенты и перемешать. Перелить тесто в форму, поставить в микроволновку на 3-4 минуты. Для крема просто смешать творог с йогуртом и сахарозаменителем.

Далее собираем торт. Для этого разрезать бисквит на две части, промазать его кремом – между коржами, сверху и по бокам.

Украсить торт по своему желанию. Можно посыпать его орехами или тертым шоколадом.

Чтобы торт был вкуснее, можно подержать его пару часов в холодильнике, чтобы он лучше пропитался.

Ранее Фокус писал, как приготовить Бостонский кремоввый торт.