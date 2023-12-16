Рождественский торт: простой рецепт праздничного десерта

Рождественский торт-цуккотто — восхитительный десерт, идеально подходящий для завершения рождественского ужина с друзьями.

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Рождественский торт-цуккотто с рикоттой — это впечатляющий десерт, который славится насыщенным и восхитительным вкусом. И он невероятно прост в приготовлении. Эта рождественская версия десерта, явно вдохновленная традиционным тосканским цуккотто.

Приготовленный таким образом, он станет прекрасным праздничным десертом , который можно подать на стол в качестве альтернативы Панеттоне, или рулету с сухофруктами. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Рождественский торт-цукотто

Ингредиенты:

Для крема из рикотты:

175 г рикотты;

70 г маскарпоне;

45 г сахарной пудры;

6 г желатинового порошка;

30 г воды.

Для шоколадного ганаша:

200 г темного шоколада;

250 г свежих сливок;

40 г сиропа глюкозы.

Для базы:

печенье савоярди;

сироп из воды и сахара.

В большой миске смешайте венчиком рикотту и сахарную пудру. Добавьте маскарпоне и хорошо перемешайте, пока не получите гладкую и однородную смесь.

Разведите желатин в теплой воде, а затем добавьте небольшое количество нагретых сливок, чтобы желатин полностью растворился. Добавьте эту смесь к крему из рикотты и маскарпоне и тщательно перемешайте.

Полусферическую алюминиевую форму застелите пищевой пленкой и вылейте в нее половину крема. Выложите слой савоярди, слегка пропитанных сиропом из воды и сахара, и залейте оставшимися сливками. Наконец, закончите другими савоярди, которые станут основой цуккотто. Переложите в морозилку и дайте постоять 6-8 часов.

За час до того, как цукотто нужно доставать из холодильника, приготовьте ганаш. Доведите сливки с глюкозой до кипения, чтобы шоколад оставался жидким. Вылейте его на предварительно измельченный шоколад и взбивайте венчиком до получения идеальной эмульсии. Дайте ганашу остыть, поместив его в миску, накрытую пищевой пленкой.

Разверните цуккотто и полейте его теплым ганашем, хорошо распределив его по поверхности. Украсьте сахарными фигурками и оставьте остывать в холодильнике еще на 2-3 часа.

Также вы можете приготовить вкусный рождественский торт с сухофруктами.