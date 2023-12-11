Идеально на обед: рецепт куриной грудки по-французски

К такому мясу а качестве гарнира подойдут картофельное пюре, булгур, рис или гречка.

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Куриная грудка вкусна в любом виде: запеченная в духовке, жаренная, отваренная для салата. Сегодня мы предлагаем приготовить куриную грудку по-французски. Ее легко готовить, и для обеда — это идеальное решение. Рецептом приготовления этого блюда поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Куриная грудка по-французски

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 гр;

помидор – 1 шт;

греческий йогурт (сметана) – 50 гр;

чеснок – 1 зубчик;

сыр – 50 гр;

горчица – 1 ч. л;

специи, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку промыть, удалить все лишние кусочки жира или пленку, если есть, просушить на бумажном полотенце. После этого нарезать мясо на средней толщины пластины. Каждую обвалять в специях, добавить горчицу, равномерно распределить по мясу.

Обжарить мясо на хорошо разогретой сковородке по две минуты с каждой стороны. Пока мясо обжаривается, нарезать помидор на пластины.

Для соуса необходимо смешать натертый сыр, йогурт и чеснок, пропущенный через пресс.

Как только мясо обжарилось, следует уменьшить огонь, выложить на мясо помидор и сверху распределить соус. Накрыть его крышкой и готовить еще приблизительно пять минут.

В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, булгур, рис, гречка.

Ранее Фокус писал, как приготовить куриную грудку по-аджарски.