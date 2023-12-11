Ідеально на обід: рецепт курячої грудки по-французьки

До такого м'яса як гарнір підійдуть картопляне пюре, булгур, рис або гречка.

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Куряча грудка смачна в будь-якому вигляді: запечена в духовці, смажена, відварена для салату. Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячу грудку по-французьки. Її легко готувати, і для обіду — це ідеальне рішення. Рецептом приготування цієї страви поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Куряча грудка по-французьки

Інгредієнти:

куряча грудка – 300 г;

помідор – 1 шт;

грецький йогурт (сметана) – 50 г;

часник – 1 зубчик;

сир – 50 г;

гірчиця – 1 ч. л;

спеції, сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Курячу грудку промити, видалити всі зайві шматочки жиру або плівку, якщо є, просушити на паперовому рушнику. Після цього нарізати м'ясо на середньої товщини пластини. Кожну обваляти в спеціях, додати гірчицю, рівномірно розподілити по м'ясу.

Обсмажити м'ясо на добре розігрітій сковорідці по дві хвилини з кожного боку. Поки м'ясо обсмажується, нарізати помідор на пластини.

Для соусу необхідно змішати натертий сир, йогурт і часник, пропущений через прес.

Щойно м'ясо підсмажилося, слід зменшити вогонь, викласти на м'ясо помідор і зверху розподілити соус. Накрити його кришкою і готувати ще приблизно п'ять хвилин.

Як гарнір підійдуть картопляне пюре, булгур, рис, гречка.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячу грудку по-аджарськи.