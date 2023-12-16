Пикантная закуска: рецепт рождественского полена с тунцом

Обычно полено готовят из сладких ингредиентов, но в эту закуску входят сыр, рыба и оливки.

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Пикантное рождественское полено — вкусная и эффектная закуска, которая также идеально подходит для украшения праздничного стола.

Очевидно, что это bûche de Noël — простой рецепт, который не требует термической обработки. Его можно приготовить менее чем за 20 минут, но с учетом необходимой выдержки в холодильнике, необходимой для того, чтобы он идеально отстоялся.

Бисквитное тесто заменяется мягким белым хлебом для бутербродов а вместо крема, ганаша, или взбитых сливок — муссом из тунца и сыра. Рецептом поделились на Cucchiaio.

Оформление тоже впечатляющее, хотя очень простое и быстрое: ярко-красные зерна граната, иголки розмарина и щепотка тертого сыра пекорино напоминают о волшебной атмосфере лесной заснеженной сказки.

Пикантное рождественское полено

Ингредиенты:

4 прямоугольных ломтика хлеба для сэндвичей;

500 г филе тунца в масле;

750 г плавленого сыра;

100 г тертого пекорино;

125 г твердого сыра вроде робиолы (можно заменить фетой, или брынзой);

1 столовая ложка обессоленных каперсов;

1 столовая ложка оливок без косточек;

сушеный орегано;

100 г зерен граната для украшения;

веточки розмарина для украшения;

4 столовые ложки оливкового масла, соль, перец.

Чтобы приготовить пикантное рождественское полено, соберите в миску тунца, хорошо очищенного от масла, оливки, каперсы, робиолу, щепотку соли, перца и 2 столовые ложки масла. Взбивайте до получения мягкого, но однородного крема.

Выложите три ломтика хлеба рядом по самой длинной стороне и намажьте кремом из тунца всю поверхность. Четвертый ломтик разрежьте на две части и на эти половинки тоже намажьте крем из тунца. Сверните три соседних ломтика, чтобы получился длинный рулет, и сделайте то же самое с двумя половинками, которые составят ветви бревна. Чтобы облегчить операцию, можно разложить три ломтика на листе пищевой пленки.

В отдельной миске приготовьте крем для покрытия: взбейте намазываемый плавленый сыр с орегано, солью, перцем и оставшимся маслом. Разложите рулет и его ветки (разрезанные по диагонали и положенные рядом с поленом) на сервировочную тарелку. Равномерно покройте все бревно сливочным сыром и хорошо выровняйте.

Поскребите поверхность вилкой вдоль, чтобы воссоздать эффект коры. Дайте постоять пару часов в холодильнике, чтобы все хорошо уплотнилось. Непосредственно перед подачей достаньте соленое полено из холодильника, посыпьте поверхность тертым пекорино и украсьте зернами граната и розмарином.

Также вы можете приготовить традиционное сладкое рождественское полено. Но оно требует выпечки.