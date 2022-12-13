Новогодний стол. Как приготовить торт-полено

Торт "Рождественское полено" готовят во Франции, отдавая дань средневековым традициям.

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Торт в виде нарядно украшенного полена, сейчас готовят во многих странах. И часто подают на новогодний стол, украсив марципановыми грибочками, и присыпав сахарной пудрой, имитирующей снег.

Однако пошла эта традиция из Франции, где этот торт называют "Рождественское полено": Бюш де Ноэль (фр. bûche de Noël).

Обычай печь этот торт пошел еще со времен Средневековья, когда в канун Рождества сжигали святочное полено. Полено поливали вином и маслом, поджигали с помощью щепочек, которые остались от прошлого года и торжественно сжигали во дворе. Считалось, что зола, угольки и щепки от полена хранят дом от молний и злых сил.

Со временем обычай сжигать полено сохранился только у счастливых обладателей каминов, а обычное полено заменил вкуснейший торт-рулет с кремом.

Торт "Рождественское полено"

Ингредиенты:

Три куриных яйца;

Мука – 75 гр;

Сахар — 250 гр;

Черный шоколад — 200 гр;

Сливок 30% — 250 мл;

Апельсиновый сок — 250 мл;

Какао-порошок – 25 гр;

Апельсиновые цукаты — 75 г.

Отделите белки от желтков, желтки смешайте со 100 граммами сахара и взбейте миксером в пышную светлую массу. Просейте в желтковую массу муку и какао.

Яичные белки взбейте в крепкую пену до устойчивых пиков и введите в тесто в три приема, аккуратно перемешивая силиконовой лопаточкой.

Застелите прямоугольный противень листом пергамента и вылейте тесто. Разровняйте и учитывайте – готовый бисквит нужно будет свернуть в рулет, так что он не должен быть слишком толстым. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке около 10 минут.

Для сиропа смешайте в сотейнике оставшийся сахар и апельсиновый сок (лучше свежеотжатый). Если берете консервированный, то не переборщите с сахаром. Помешивая, доведите до кипения и варите три минуты. Готовый апельсиновый сироп снимите с огня и полностью остудите.

Готовый бисквит аккуратно переверните на решетку и снимите пергамент. Накройте полотенцем, чтоб не заветрился, и оставьте остывать.

Время готовить крем. Поставьте пустую миску в морозильник на 15 минут. На плите в сотейнике доведите до кипения 150 мл сливок, добавьте мелко порубленный черный шоколад, растопите и немного остудите. В охлажденной миске взбейте оставшиеся сливки в крутую пену. Аккуратно смешайте шоколадную массу и сливки.

Теперь время собирать рулет. Положите бисквит на кусок пищевой пленки и равномерно пропитайте апельсиновым сиропом, промазывая кисточкой. Выложите треть крема, посыпьте апельсиновыми цукатами и аккуратно сверните "полено". Заверните в пленку и отправьте в холодильник на два часа минимум, чтобы крем застыл.

После вы можете сразу покрывать рулет кремом и проводить на нем бороздки вилкой, имитируя древесную кору. А можете отрезать два кусочка рулета и приклеить их кремом сверху, имитируя спилы веток на "полене". И только тогда покрывать кремом.

Припорошите "полено" сахарной пудрой, имитируя снег. Украсьте ягодками клюквы, или красной смородины, можете украсить марципановыми фигурками.

Вы также можете приготовить торт "Пенек", или нарядный десерт на новогодний стол из сметаны и мандаринов под названием "Мандарины в снегу".