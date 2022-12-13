Новорічний стіл. Як приготувати Різдвяне поліно

Торт "Різдвяне поліно" готують у Франції, віддаючи данину середньовічним традиціям.

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орт у вигляді вишукано прикрашеного поліна, зараз готують у багатьох країнах. І часто подають на новорічний стіл, прикрасивши марципановими грибочками і присипавши цукровою пудрою, що імітує сніг.

Однак пішла ця традиція із Франції, де цей торт називають "Різдвяне поліно": Бюш-де-Ноель (фр. bûche de Noël).

Звичай пекти цей торт пішов ще з часів Середньовіччя, коли напередодні Різдва спалювали святкове поліно. Поліно поливали вином та олією, підпалювали за допомогою тріски, які залишилися від минулого року та урочисто спалювали у дворі. Вважалося, що зола, вугілля і тріски від поліна зберігають будинок від блискавок і злих сил.

Згодом звичай спалювати поліно зберігся тільки у щасливих власників камінів, а звичайне поліно замінив смачний торт-рулет з кремом.

Торт "Різдвяне поліно"

Складові:

Три курячі яйця;

Борошно — 75 г;

Цукор — 250 г;

Чорний шоколад — 200 г;

Вершків 30% — 250 мл;

Апельсиновий сік — 250 мл;

Какао-порошок — 25 г;

Апельсинові цукати — 75 г.

Відокремте білки від жовтків, жовтки змішайте зі 100 г цукру і збийте міксером в пишну світлу масу. Просійте в жовткову масу борошно та какао.

Яєчні білки збийте в міцну піну до стійких піків і введіть в тісто три прийоми, акуратно перемішуючи силіконовою лопаткою.

Застеліть прямокутний лист листом пергаменту і вилийте тісто. Розрівняйте та врахуйте — готовий бісквіт потрібно буде згорнути в рулет, тому він не повинен бути надто товстим. Випікайте у розігрітій до 220 градусів духовці близько 10 хвилин.

Для сиропу змішайте в сотейнику цукор, що залишився, і апельсиновий сік (краще свіжовіджатий). Якщо берете консервований, то не переборщіть із цукром. Помішуючи, доведіть до кипіння та варіть три хвилини. Готовий апельсиновий сироп зніміть із вогню та повністю остудіть.

Готовий бісквіт акуратно переверніть на решітку та зніміть пергамент. Накрийте рушником, щоб не звітрився, і залиште остигати.

Час готувати крем. Поставте порожню миску в морозильник на 15 хвилин. На плиті в сотейнику доведіть до кипіння 150 мл вершків, додайте дрібно порубаний чорний шоколад, розтопіть і трохи остудіть. В охолодженій мисці збийте вершки, що залишилися, в круту піну. Акуратно змішайте шоколадну масу та вершки.

Тепер пора збирати рулет. Покладіть бісквіт на шматок харчової плівки і рівномірно просочіть апельсиновим сиропом, промазуючи пензликом. Викладіть третину крему, посипте апельсиновими цукатами та акуратно заверніть "поліно". Загорніть плівку і відправте в холодильник на дві години мінімум, щоб крем застиг.

Після цього ви можете відразу покривати рулет кремом і проводити на ньому борозенки вилкою, імітуючи деревну кору. А можете відрізати два шматочки рулету та приклеїти їх кремом зверху, імітуючи гілки на "поліні". І лише тоді покривати кремом.

Припорошити "поліно" цукровою пудрою, імітуючи сніг. Прикрасьте ягідками журавлини або червоної смородини, можете прикрасити марципановими фігурками.

Ви також можете приготувати торт "Пеньок", або святковий десерт на новорічний стіл зі сметани та мандаринів під назвою "Мандарини в снігу".