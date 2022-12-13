Ідеально для новорічного столу. Рецепт десерту "Мандарини в снігу"

Ефектний і смачний десерт справить фурор.

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Наближаються новорічні свята й один з їхніх головних символів — це мандарини. І сніг, якщо, звісно, погода побалує. Але на стіл можна приготувати дуже гарний і смачний десерт "Мандарини в снігу", який неймовірно просто робиться і дуже гарно виглядає.

Рецепт десерту, варіації на тему класичного бланманже опублікувала кулінарна блогерка, яка пише під ніком teshchiny_recepty.

По суті, потрібно лише п'ять інгредієнтів. Головне, обирайте солодкі мандарини з яскравою м'якоттю та без кісточок.

Десерт "Мандарини в снігу"

Інгредієнти:

желатин — 30 г;

вода — 200 мл;

сметана 18% — 800 г;

цукор — 200 г;

мандарини — 10 шт.

Для рецепту потрібна 1,5 літрова пластикова пляшка. З цих інгредієнтів вийде два десерти.

У мисці замочіть желатин у холодній кип'яченій воді та залиште набухати.

В окремому посуді змішайте сметану з цукром. Цукор можна замінити на цукрову пудру, так він швидше розчиниться.

Набряклий желатин розчиніть у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Обережно влийте в сметану і добре перемішайте міксером, або вінчиком.

Заздалегідь підготуйте чисту, бажано гладку пластикову пляшку, у якої потрібно зрізати верх із шийкою. Влийте в пляшку кілька столових ложок сметани із желатином і поставте в холодильник, щоб застигало.

Мандарини ретельно очистіть від шкірки та білих волокон, нанизайте на дерев'яну шпажку, або паличку для суші та встановіть по центру пляшки, зміцнивши зверху паличками, щоб зафіксувати. Зазвичай на одну пляшку йде 4-5 мандаринок.

Наповніть пляшку з мандаринами сметанною масою до країв. Поставте десерт у холодильник, доки маса повністю не застигне.

Щоб дістати застиглий десерт із пляшки, обдайте пляшку гарячою водою. Можна зробити отвір у дні пляшки за допомогою гарячої спиці та видути через нього желе. Або просто зрізати дно та розрізати пляшку. Готовий десерт можна обваляти в кокосовій стружці. Розрізайте на скибочки гострим ножем і подавайте до столу.

В оригінальному рецепті використовується сметана, але її також можна замінити на нежирний йогурт або вершки, як у пана-коті. Або на солодке мигдальне молоко, з яким готується оригінальне бланманже.

Мигдальне молоко приготувати дуже просто: для цього знадобиться необсмажений мигдаль та вода.