Идеально для новогоднего стола. Рецепт десерта "Мандарины в снегу"

Эффектный и вкусный десерт точно произведет фурор.

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Близятся новогодние праздники и один из их главных символов – это мандарины. И снег, если, конечно, погода побалует. Но на стол можно приготовить очень красивый и вкусный десерт "Мандарины в снегу", который невероятно просто делается и очень красиво смотрится.

Рецепт десерта, вариации на тему классического бланманже опубликовала кулинарный блогер, которая пишет под ником teshchiny_recepty.

По сути, потребуется всего пять ингредиентов. Главное, выбирайте сладкие мандарины с яркой мякотью и без косточек.

Десерт "Мандарины в снегу"

Ингредиенты:

Желатин – 30 гр;

Вода — 200 мл;

Сметана 18% — 800 гр;

Сахар — 200 гр;

Мандарины — 10 шт.

Для рецепта необходима 1,5 литровая пластиковая бутылка. Из этих ингредиентов выйдет два десерта.

В миске замочите желатин в холодной кипяченой воде и оставьте набухать.

В отдельной посуде смешайте сметану с сахаром. Сахар можно заменить на сахарную пудру, так он быстрее растворится.

Набухший желатин растворите в микроволновке или на водяной бане. Аккуратно влейте в сметану и хорошенько перемешайте миксером, или венчиком.

Заранее подготовьте чистую, желательно гладкую пластиковую бутылку, у которой нужно срезать верх с горлышком. Влейте в бутылку пару столовых ложек сметаны с желатином и поставьте в холодильник, чтобы застывало.

Мандарины тщательно очистите от кожуры и белых волокон, нанижите на деревянную шпажку, или палочку для суши и установите по центру бутылки, укрепив сверху палочками, чтобы зафиксировать. Обычно на одну бутылку уходит 4-5 мандаринок.

Наполните бутылку с мандаринами сметанной массой до краев. Поставьте десерт в холодильник, пока масса полностью не застынет.

Чтобы достать застывший десерт из бутылки, обдайте бутылку горячей водой. Можно сделать отверстие в дне бутылки при помощи горячей спицы и выдуть через него желе. Или просто срезать дно и разрезать бутылку. Готовый десерт можно обвалять в кокосовой стружке. Разрезайте на ломтики острым ножом и подавайте к столу.

В оригинальном рецепте используется сметана, но ее также можно заменить на нежирный йогурт, или сливки, как в панна-котте. Или на сладкое миндальное молоко, с которым готовится оригинальное бланманже.

Миндальное молоко приготовить очень просто: для этого потребуется необжаренный миндаль и вода.